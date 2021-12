Der Hohenfelser Gemeinderat hat dem Haushaltsplan 2022 zugestimmt. Kämmerer David Ossola hatte die Planung in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgelegt und umfassend erläutert.

Aufgrund hoher Schwankungen in Bezug auf die Gewerbesteuer fehlen der Gemeinde Hohenfels knapp 1.000.000 Euro an Einnahmen. Dies führt zu einer defensiven Planung im Haushaltsjahr 2022 und zu einem negativen Ergebnis. Für das Jahr 2022 seien darum, so mahnte Ossola, Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin wichtig.

Geplante Maßnahmen trotz Spardruck

Wichtige und zukunftsorientierte Maßnahmen sollen dennoch weitergeführt werden.

Hierzu zählen unter anderem der Erwerb von Grundstücken (320.000 Euro), der Glasfaserausbau Kalkofen und Egelsee (200.000 Euro) der Wasserleitungstausch in Kalkofen (250.000 Euro), die Erschließung des Bebauungsgebiets Dietersberg (circa 160.000 Euro), die Sanierung des Kahlwegs in Kalkofen (100.000 Euro), die Beschaffung eines Radladers für den Bauhof (100.000 Euro) und neue Sirenen für die fünf Ortsteile (etwa 65.000 Euro).

Zudem sind diverse Unterhaltungsmaßnahmen zum Beispiel für die Flüchtlingsunterkünfte (40.000 Euro) oder die Hohenfelshalle (25.000 Euro) geplant sowie die Erneuerung des Bürgermeisterbüros (circa 30.000 Euro).

Auch Corona macht sich im Haushaltsplan bemerkbar

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Kosten für die Beschaffung von Tests und Hygienematerial in Höhe von 15.000 Euro im Ergebnishaushalt 2022 eingeplant. Die Gewerbesteuer wird dadurch ebenfalls etwas schwächer ausfallen, sie wurde bei den geplanten 650.000 Euro belassen.

Ob es in anderen Bereichen wie dem Kindergarten nochmals Änderungen der Erträge oder Aufwendungen geben wird, lässt sich nicht prognostizieren. Das hänge auch von möglichen weiteren Lockdowns ab.

In jedem Fall ist die Gemeinde in der Lage, weiteres Einsparpotential auszuloten. Die Verschuldung im Kernhaushalt liegt nun bei 1,77 Euro pro Kopf, wobei die anderen Schulden ansteigen. Diesen Krediten stehen jedoch mittelfristig Einnahmen aus Grundstücksverkäufen entgegen.