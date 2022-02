Die Firma Moser Land- und Fahrzeugtechnik in Hohenfels-Liggersdorf ist mit dem Zertifikat „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ (VORAUS) der Handwerkskammer Konstanz ausgezeichnet worden.

Es wird laut Mitteilung ausschließlich an besonders engagierte Betriebe verliehen, die für eine hohe Ausbildungsqualität stehen und sich deshalb vorbildlich nennen dürfen. Das Zertifikat wird am Ende eines mehrstufigen Prozesses verliehen und ist für drei Jahre gültig.

Online-Fragebogen und Gespräch

Bewerben können sich alle Betriebe der HWK Konstanz, die aktuell ausbilden und bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Nach der Bewerbung wird die Ausbildungssituation im Betrieb evaluiert. Dazu erhalten die Betriebe einen Link zu Online-Fragebögen, die von den Ausbildungsverantwortlichen und allen Auszubildenden auszufüllen sind. Die Befragung der Auszubildenden erfolgt anonym.

Nach der Auswertung macht sich die Handwerkskammer Konstanz in einem persönlichen Gespräch vor Ort selbst ein Bild von der Ausbildungssituation und entscheidet anschließend über die Zertifizierung. Mehr Informationen und eine Liste aller zertifizierten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Konstanz gibt es hier.

Die Firma Moser schreibt dazu in ihrer Pressemitteilung, das ganze Team freue sich sehr über diese Auszeichnung und die damit verbundene Anerkennung seines Engagements. Eine hohe Ausbildungsqualität sei die wichtigste Grundlage der Fachkräftesicherung und der Garant für den langfristigen Erfolg des Unternehmens.

Die Qualität der Arbeit hänge unmittelbar von der Qualifikation der Mitarbeiter ab. Deshalb sei jede Investition in die Ausbildung eine Investition in die Zukunft. Großen Wert lege das Moser-Team auf eine individuelle Betreuung der Auszubildenden, die gezielte Prüfungsvorbereitung sowie die Einbindung der Auszubildenden ins Team. Außerdem engagiere sich das Unternehmen auch in der Berufsorientierung und biete Schülerinnen und Schülern regelmäßig Praktika an.