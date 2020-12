Das Jahr 2020 wird vor allem wegen der weltweiten Corona-Pandemie in Erinnerung bleiben, es gab aber in Hohenfels auch viel anderes: Bürgermeister Florian Zindeler und sein Stellvertreter Ralf Sigmund blickten im Gemeinderat auf die vergangenen zwölf Monate zurück und dankten allen engagierten Menschen für ihren Einsatz.

Dass das Jahr mit einem großen Narrentreffen losging, fühle sich heute unwirklich an, so Zindeler. Er beschrieb, wie die Verwaltung ab März mit den Regelungen des ersten Lockdowns umgehen musste und wie fordernd die schrittweisen Öffnungen waren. In dieser Zeit habe es aber auch Lichtblicke gegeben: Die Nachbarschaftshilfe Einkaufsjoker entstand. Freiwillige Helfer übernahmen die Einkäufe für gefährdete Mitmenschen. Der Bürgermeister lobte, insgesamt sei es in Hohenfels sehr gut gelungen, die pandemiebedingten Aufgaben zu meistern.

Viele Sitzungen, um Dinge voranzubringen

Der Gemeinderat von Hohenfels hatte auch in diesem Jahr viel zu tun. Neben der Bürgerinformationsveranstaltung zum Schwerpunkt Mobilfunk gab es zwei Klausurtagungen zum Projekt „Wir! Für mehr Lebensqualität in Hohenfels„, eine Klausurtagung zu Haushalt und Innenentwicklung sowie zwei Sitzungen im interkommunalen Zweckverband Egelsee.

Die Räte trafen sich zu zwölf öffentlichen und unzähligen nicht-öffentlichen Sitzungen. Zindeler gefällt die Zusammenarbeit. Er sagte: „Der konstruktiv-kritische Austausch steht im Vordergrund und Konzepte, Strategien und Lösungen zur Entwicklung unserer Gemeinde sind das Ergebnis.“

Die Personalsituation sei nicht einfach gewesen. Der Schutz des Risikopersonals im Kindergarten, über ein halbes Jahr nur zwei Personen im Bauhof und der Verlust des Kämmerers Johannes Mutscheller durch einen Unfall mussten bewältigt werden. Im Februar wird David Ossola als neuer Kämmerer seine Arbeit aufnehmen.

Schwierige Themen mit Debatten

Einige Themen schlugen in diesem Jahr große Wellen. Zu zwei möglichen Kiesabbaugebieten auf der Gemarkung hat der Gemeinderat nach Abwägung der Argumente eine sehr kritische und ablehnende Stellungnahme verabschiedet. Beim Thema Mobilfunk bleibt das Dialogverfahren die einzige Möglichkeit. Dafür wurde ein Ingenieurbüro aus München beauftragt.

Schaffung von Wohnraum ist wichtiges Thema

Auch die Schaffung neuen Wohnraums bleibt ein zentrales Thema in der Gemeinde. Seit zwei Jahren kann die Gemeinde keine erschlossenen Flächen anbieten, obwohl es großen Bedarf gebe. Ralf Sigmund sagte, es liege schon eine lange Warteliste für das Baugebiet Röschberg vor. Auch für die anderen Ortsteile gebe es Anfragen.

Die Bürgerinitiative „Rettet den Josenberg“ in Kalkofen setzt sich allerdings dafür ein, dass am Josenberg nicht weiter gebaut wird. Sie sieht dadurch das Naherholungsgebiet gefährdet. Im Bereich Gewerbe hat der Zweckverband Egelsee eine Fläche von rund 3,2 Hektar erworben. Im kommenden Jahr soll das Gebiet erschlossen werden.

Verschiedene Erfolge

Der Bürgermeister vermeldete weitere Erfolge. Am 9. Dezember sei die offizielle Inbetriebnahme des Glasfasernetzes mit aktuell über 500 möglichen Anschlüssen gefeiert worden. Der Umbau der Kläranlage in Kalkofen als Teil des mehrjährigen Mischwasserbehandlungs-Projekts wurde abgeschlossen.

Wir-Projekt und Waldkindergarten

Die Ergebnisse des Projekts „Wir! Für mehr Lebensqualität in Hohenfels„ sollen 2021 präsentiert werden und auch der Waldkindergarten kommt im nächsten Jahr. Ralf Sigmund ergänzte, dass noch vor Wintereinbruch die Fläche für den Bau der Schutzhütte vorbereitet werden konnte. Eine Erzieherin sei bereits eingestellt worden, mit einer zweiten liefen Gespräche.

Sigmund wies abschließend auf die erfolgten Sanierungen der kommunalen Gebäude hin und mahnte eine neue Hohenfelshalle oder eine gute Alternative dazu an.