Eine neu gepflanzte Linde wird künftig an den Liggersdorfer Reinhard Riegger erinnern, den Co-Vorsitzenden des Gewerbevereins Hohenfels und Inhaber eines Hohenfelser Betriebs, der vor einem Jahr getötet worden ist. Mitglieder des Gewerbevereins hätten sich vergangene Woche getroffen, um in Anwesenheit der Familie den Baum in seinem Gedenken zu pflanzen. Nach kurzen Ansprachen von Paul Saum, dem Vorsitzenden des Gewerbevereins Hohenfels, und Bürgermeister Florian Zindeler sei mit vereinten Kräften der bereits stattliche Baum in die Erde gesetzt worden, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Im Anschluss an das Einpflanzen habe es bei der Familie noch Punsch und Zopf gegeben.

Im Gewann Schoß am nördlichen Ortsende von Liggersdorf mit weitem Blick auf die Gemeinde lade diese Linde in Zukunft zum Verweilen und Gedenken ein. Um den Baumstamm herum steht ein kleines Holzgerüst, wie es bei jungen Bäumen zum Schutz üblich ist.