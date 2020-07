von Susanne Schön

Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung das Geruchsprognosengutachten für das Baugebiet Guggenbühl für 5310 Euro an die Firma iMA Richter & Röckle. Das Gutachten ist aufgrund der im Westen an das Gebiet angrenzenden Stallungen nötig.

Gemeinderat Karl Schmid fragte nach, ob nicht auch ein Lärmgutachten nötig sei und regte an, dies mit dem Planer Helmut Hornstein abzuklären.