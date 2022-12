Hohenfels vor 3 Stunden

Generationenwechsel nach 20 Jahren: Feuerwehr-Kommandant Franz Hahn verabschiedet sich

Ralf Sigmund wird neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Hohenfels und tritt damit in die großen Fußstapfen von Franz Hahn. In der Generalversammlung wurden auch weitere Mitglieder des Vorstands neu gewählt.