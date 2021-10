Einstimmig hat der Hohenfelser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Asphaltarbeiten im Mühlweg in Kalkofen beschlossen, um eine große Sanierungsmaßnahme der Straße noch einige Jahre hinauszuzögern. Aktuell ist die L 194 aufgrund eines drohenden Hangrutsches noch gesperrt, und so konnte die Tiefbaumaßnahme für Erdgas und Glasfaser in jenem Bereich Altdorf seit Anfang August dieses Jahres vorgezogen werden.

Nachdem die Arbeiten im Rahmen dieser Maßnahme nun relativ weit fortgeschritten sind, müssten die Asphaltarbeiten definiert werden, hieß es im Rat. Der Mühlweg sei einer hohen Belastung durch den Schwerlastverkehr wegen Umbaumaßnahmen an der alten Kläranlage und die darauffolgenden Leitungsarbeiten ausgesetzt und deshalb spröde und rissig gewesen. Die Firma Senn-Bau wird die Arbeiten für rund 50.000 Euro netto machen.