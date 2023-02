Die Stromerzeugung durch Photovoltaik stelle auch für Hohenfels einen entscheidenden Zukunfts- und Wirtschaftsfaktor dar, betonte Bürgermeister Florian Zindeler in jüngster Gemeinderatssitzung von Hohenfels, in der es erneut um erneuerbare Energien ging. Aus diesem Grund und auch weil in einem starken Jahrzehnt bis zu 10.000 Kilowattstunden Strom pro Person verbraucht würden, wollte die Gemeindeverwaltung bei ihrem Gremium gerne einen Beschluss zum Flächenziel für den Ausbau erneuerbarer Energien herbeiführen. Dabei geht es um etwa 20 Hektar an Freiflächen-Photovoltaikanlagen bis zum Jahr 2030.

Erst im Dezember des vergangenen Jahres hatte sich die Gemeinde ausgiebig über den Status quo erneuerbarer Energien informieren lassen. Bene Müller, Chef der Firma Solarcomplex, hatte von Maßnahmen erzählt, die es ermöglichen könnten, das baden-württembergische Ziel zu erreichen, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden und zwei Prozent der Flächen für erneuerbare Energien zu nutzen. Es war klar geworden, dass sich neben den privaten Haushalten auch die Gemeinde Hohenfels der Neuschaffung von Maßnahmen zur Gewinnung erneuerbarer Energien nicht wird verschließen können. Vorrangig wurde diesbezüglich seit April des vergangenen Jahres über Freiflächen-Photovoltaikanlagen beraten und es ist bereits jetzt absehbar, dass sowohl Photovoltaik-Anlagen (PV) als auch vielleicht Windkraftanlagen – eine Idee von Florian Zindeler, vielleicht für den Kalkofer Wald – zum Landschaftsbild der Gemarkung Hohenfels dazu gehören werden.

Die Gemeinderäte waren allerdings alles andere als begeistert. Und so entbrannte eine ausgiebige Diskussion mit ganz unterschiedlichen Ansichten. Karlheinz Lehmann (FUW) fasste zusammen: „Wir haben den profunden Vortrag von Solarcomplex gehört. Aber für mich ist eine Fläche wertvoller als der Strom.“ Außerdem gebe es in Deutschland sehr viele andere Möglichkeiten, Strom zu generieren. Wenn beispielsweise auf Autobahnen alle Lärmschutzwände, die nach Süden zeigen, zur Verfügung stehen würden, würden 450.000 Haushalte in Deutschland mit Strom versorgt werden können. Lehmann statuierte: „Natürlich brauchen wir Energie, aber nicht auf Kosten von Essen.“

Auch Karl Schmid (FUW), dem der Beschlussvorschlag als zu pauschal erschien, verwies auf andere Möglichkeiten zur Generierung von Strom. Er bat darum, die Flächenqualität zu definieren, da es nicht sein könne, dass der Verbrauch an landwirtschaftlichen Flächen in diesem Maße weitergeführt würde. Im Landkreis Konstanz sei der Flächenverbrauch dreimal höher als im Landesdurchschnitt. Jedoch sei Fläche nicht vermehrbar, darum sollte allgemein sorgsamer damit umgegangen werden. Ferner bat Schmid darum, bei PV-Anlagen zuerst das Potenzial von Dächern und schon versiegelten Flächen wie zum Beispiel Parkplätzen zu nutzen, bevor auf landwirtschaftlich brauchbare Flächen zugegriffen wird und warb für Biogasanlagen.

Günter Leute (BLH) war da allerdings ganz anderer Meinung. Er entgegnete: „Wir reden von Nahrungsmittelproduktion, die aber schon lange nicht mehr auf unseren Flächen stattfindet. Und außerdem produziert eine PV-Anlage 20 Mal so viel Strom wie eine Biogasanlage. Die Fläche für PV-Anlagen ist also ein Minimales davon, was wir momentan für Biogasanlagen verwenden. Und gegebenenfalls brauchen wir dann sogar weniger Land im Verhältnis dazu, was momentan schon in Hohenfels genutzt wird.“ Leute wies darauf hin, dass unter PV-Anlagen auch Landwirtschaft stattfinden könne, beispielsweise Hühnerhaltung. „Außerdem siedeln sich zum Beispiel seltene Arten an. Aber auf einem Maisfeld, also Monokultur, da wächst Mais, sonst nichts.“

Bürgermeister Florian Zindeler sagte abschließend: „Sie haben wohl Angst, weil der Beschluss so allgemein gefasst ist. 20 Hektar, die für Neutralität auf unserer Fläche sorgen, müssen aber unser Ziel sein. Wir reden jetzt also über eine Zielsetzung.“ Da in der Diskussion deutlich geworden war, dass eine Flächenuntersuchung benötigt wird, um festzustellen, wo eine PV-Anlage gewollt und wo dieser oder jener Standort gut oder besser geeignet ist, erweiterte Florian Zindeler den Beschlussvorschlag: „Die Gemeindeverwaltung wird ergänzend zur Bestätigung des Flächenziels beauftragt, einen möglichst neutralen Dienstleister zu suchen, welcher die gesamte Gemarkung auf Potenzialflächen für Freiflächen-PV untersucht.“ Zindeler sagte, dass es genug Firmen gebe, die eine solche Flächenuntersuchung anbieten und fügte an: „Mir wäre jemand ganz Neutrales lieb, damit wir frei bleiben. Wir wollen ein Ziel setzen, Flächen untersuchen und Flächen definieren. So kommen wir zum Ziel.“ Der Rat stimmte dem Beschlussvorschlag zu.