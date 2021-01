Der nächste Schritt beim Bebauungsplan „Hungerberg-Gesamt“ ist mit weiteren Anpassungen geschafft. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohenfels stand auf der von Architekt Helmut Hornstein vorgetragenen Agenda, diverse Anregungen zu besprechen und Bedenken aus dem Weg zu räumen.

Vorgaben für Doppelhäuser

Neben der Festsetzung der Grundflächenzahl, Bauvorschriften für Dachneigungen von Garagen und Nebenanlagen, Dachgauben, Widerkehre, Abgrabungen für Lichtschächte oder Kellertreppen oder Dachaufbauten, ging es auch um das Thema der Einheitlichkeit von Doppelhäusern: Hier stimmte der Gemeinderat der Bauvorschrift zu, dass Doppelhäuser den Eindruck eines Gebäudes vermitteln sollen. Dabei seien nicht nur dieselbe Dachform und Dachneigung, sondern auch die baustoffliche Gestaltung der Fassaden und Fenster maßgebend.

Auch die Festlegung der Höhe für die auf Stellplätzen abgestellten Wohnmobile oder Wohnmobile, die bisher bei 2,50 Metern lag, war einer der Diskussionspunkte. Der Gemeinderat beschloss, die Höhe auf 3,0 Meter hochzusetzen. Zwar heißt es im Baurecht, dass großformatige Fahrzeuge über 2,50 Meter Höhe nicht im Freien abgestellt werden sollten, da sie das Stadtbild beeinträchtigen oder zu nachbarschaftlichen Problemen führen könnten. Allerdings vertrat Bürgermeister Florian Zindeler die Ansicht: „Wenn es Regelungsbedarf zwischen Nachbarn gibt, dann kann das auch zu Erleichterungen miteinander führen.“ Der Gemeinderat stimmte ihm zu.

Mehrere Regeln für den Naturschutz

Insbesondere der Naturschutz, dies wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich formuliert, liegt der Gemeinde Hohenfels und ihren Mitgliedern sehr am Herzen. So wurden vom Gemeinderat diverse, den Naturschutz betreffende Regelungen für den Hungerberg auf den Weg gebracht, in denen man sich am Naturschutzgesetz orientiert. Die Regelungen betreffen den Schutz großer Fensterfronten vor Vogelschlag, die Insektenfreundlichkeit von Beleuchtungsanlagen, das Unterlassen von Gehölzfällungen während Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln und die Rücksichtnahme auf Vogelnester und Fledermausquartiere bei An- und Neubauten. Im Übrigen seien Flachdächer und Dachneigungen bis zu zehn Grad unter Zuhilfenahme eines Substratauftrags von mindestens zehn Zentimetern extensiv zu begrünen.