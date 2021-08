Eine neue Hohenfelshalle – Herzensangelegenheit vieler Hohenfelser Bürger – soll nun wieder einmal in Angriff genommen werden. Der wichtigste Aspekt eines solchen Projekts, welches ein Architekten-Auswahlverfahren und etliche andere, wichtige Entscheidungen beinhaltet, ist die externe Begleitung.

Rat lädt Architekt ein

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie ein derartiges Projekt ablaufen könnte und auf was es sonst noch ankommt, hatte der Hohenfelser Gemeinderat kürzlich einen Stadtplaner zu seiner Sitzung eingeladen: Thomas Hirthe ist Architekt und Stadtplaner in Friedrichshafen.

Sein Büro befasse sich, wie er kurz erläuterte, zwar hauptsächlich mit den klassischen Aufgaben der Architektur. Allerdings sei er mit der Zeit immer mehr in das Vergabewesen hineingewachsen, und er und sein Team hätten sich seit nunmehr über 20 Jahren mit unzähligen Vergabeverfahren beschäftigt.

Aktuelle Informationen sind wichtig

Thomas Hirthe erklärte, dass es, wenn es um Zuschüsse oder rechtliche Fragen bei einem Neubau geht, immens wichtig sei, dass man dann immer auf dem neuesten Stand ist. Eine Anforderung, der man beinahe nur dann gerecht werden könne, wenn man jemanden an der Hand habe, der sich maßgeblich mit so etwas beschäftige.

Für Hohenfels sei der wichtigste Punkt, um sich auf den Weg zum Bau einer neuen Halle machen zu können, zunächst einmal, einen neuen Standort für die Halle zu suchen und die Halle dann auch baulich umzusetzen. Hierbei müsse sich die Gemeinde Hohenfels darüber im Klaren sein, dass ein kommunaler Auftraggeber mehr Vorschriften einzuhalten habe als ein privater Bauherr.

Wert des Auftrags ist entscheidend

So sei im Vorfeld von Vergabeverfahren der Wert des Auftrags (Honorar) zu ermitteln. Erreiche oder überschreite der Auftragswert den Schwellenwert von derzeit 214.000 Euro, so sei die Vergabeverordnung (VgV) anzuwenden und der Auftrag europaweit auszuschreiben. Bei Bauleistungen und Anwendung der Verdingungsordnung für Bauverträge (VOB) ab 5.350.000 Euro sei der Auftrag europaweit auszuschreiben.

Die drei Vergabeverfahren



1. Vergabeverfahren nach Vergabevorordnung (VgV) mit Direktbeauftragung

2. Vergabeverfahren nach VgV mit Architektenwettbewerb

3. Vergabeverfahren nach Verdingungsordnung für Bauverträge (VOB) mit Generalunternehmerausschreibung.



Maßgebend für das öffentliche Auftragswesen sind die Vergabegrundsätze. Zu diesen zählen: Wettbewerbsgrundsatz, Gleichbehandlungsgebot, Gebot der Losvergabe, Gebot der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit, Gebot der Transparenz. Weitere Informationen zu den Vergabeverfahren gibt es im Serviceportal des Landes Baden-Württemberg

Er erklärte, dass für die Gemeinde sowohl der städtebauliche Aspekt als auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig seien. Darum müsse man sich gut vorbereiten und überlegen, welches der Verfahren man auswähle. Dies sei eine mühsame Aufgabe. Die Frage sei auch, wie die Kommune an einen Generalunternehmer kommen könne, wobei Hirthe hier durchblicken ließ, dass er sich dieser Aufgabe durchaus gewachsen sehen würde.

„Brauchen dringend eine neue Halle“

Im Gemeinderat entbrannte daraufhin eine Diskussion, welche erkennen ließ, wie sehr den Räten – die mit ihren Meinungen für die Einwohner von Hohenfels stehen – eine neue Hohenfelshalle am Herzen liegt.

Ratsmitglied Karlheinz Lehmann (FUW) sagte: „Ich bitte darum, den Weg, den wir jetzt einschlagen, weiter zu gehen und zu Ende zu gehen. Vor ein paar Jahren hatten wir den Weg schon einmal eingeschlagen, dann wurde das Verfahren jedoch abgebrochen. Die Bürger von Hohenfels brauchen dringend eine neue Halle. Darum plädiere ich dafür, diesen Weg weiter zu gehen. Und ich hoffe, dass Taten den Worten folgen können. Je länger wir warten, desto teurer wird es werden.“

Örtliches Pflichtenheft ist wichtig

Gemeinderat Lehmann fragte dann Architekt Thomas Hirthe: „Wenn wir unsere, von Ihnen eben erläuterten, Hausaufgaben gemacht haben, wann sehen Sie es realistisch anzufangen, damit die Halle 2025/2028 stehen kann?“

Worauf der Experte antwortete: „Es dauert immer seine Zeit bis man weiß, was man will. Man sollte in die Planung alle zukünftigen Nutzer der Halle mit einbeziehen um herauszufinden, was man eigentlich braucht und will. Dazu ist es nie zu früh, dass man in so einen Prozess einsteigt. Einsteigen bringt aber nichts, wenn man vorher seine rechtlichen Hausaufgaben nicht gemacht hat.“

Hierzu gehöre unter anderem auch, ein örtliches Pflichtenheft auf den Weg zu bringen, um sich darüber klar zu werden, welchen finanziellen Bedarf man habe. Bürgermeister Florian Zindeler fasste zusammen: „Es wird ein spannender Weg, den wir da gehen wollen. Nun ist die oberste Priorität: wir brauchen ein Pflichtenheft, das uns den Weg vorgibt und aufzeigt, welcher Weg es dann sein kann.“