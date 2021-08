Die Flüchtlingskrise dauert noch immer an. Und auch die Gemeinde Hohenfels hat ihre Quoten hinsichtlich der Unterbringung Geflüchteter zu erfüllen. Der Gemeinderat hat nun, in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, eine Priorisierung von möglichen Standorten für Wohncontainer vorgenommen. Diese hatte der Gemeinderat in den letzten Monaten als Wohnform für Geflohene in Hohenfels auserkoren.

Das Interesse für den Erwerb der Container sei laut Sitzungsvorlage bereits beim Landratsamt Konstanz hinterlegt worden. Eine Antwort stehe aber noch aus. Die Gemeinde will acht Wohncontainer sowie vier Sozialcontainer anschaffen. Letztere sollen Waschmaschinen, Küche, sanitäre Einrichtungen und Technik beinhalten.

Nicht mehr viel Zeit

Die Unterbringungen sollen bis zum 31. Dezember zur Verfügung stehen – nicht mehr viel Zeit. Vier priorisierte Vorschläge für Standorte gibt es nun. Diese sind: das Gewerbegebiet Bruck, Steinrausen, beide in Liggersdorf, die alte Kläranlage in Mindersdorf sowie Loghöfe in Kalkofen.

Zu den Standorten gab es allerdings viele Diskussionen. Mehrere Gemeinderäte störten sich daran, dass sich die Geflüchteten abgeschoben fühlen könnten auf Plätze fernab des Geschehens. Dies sei beispielsweise bei der Kläranlage der Fall. Hinsichtlich einer Einkaufsmöglichkeit und Busanbindungen sei der Ort nicht der beste Platz.

Anwohner könnten sich gestört fühlen

Gemeinderätin Daniela Jage (BLH) schlug vor: „Man müsste als Gemeinde eine Sondergenehmigung bekommen, um zum Beispiel im Gewerbegebiet Bruck in Liggersdorf Baucontainer aufzustellen.“

Bezüglich der Möglichkeit Loghöfe könnten sich, so äußerten sich die Räte, Anwohner stören. Allerdings würden vermutlich immer irgendwelche Bedenken da sein, so Bürgermeister Florian Zindeler.

Als Gemeinde müsse man einfach versuchen, eine Lösung zu finden: „Es geht hier um zwölf Container, also keine Massenunterbringung von Menschen. Wir wissen nicht, wie lange diese Krise dauert. Aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und unser aller Pflicht, Obdachlose und Flüchtlinge unterzubringen.“