Eine Führerschein-Förderung für die Feuerwehr klappt: Schon vor mehr als vier Jahren hatte der Gemeinderat von Hohenfels die Notwendigkeit der Übernahme der Führerscheinkosten für gesehen und beschlossen, dass nach Rücksprache mit dem Gremium maximal ein Kamerad pro Jahr mit höchstens 2000 Euro gefördert werden kann.

Bereits im März 2020 hatte der aktive Feuerwehrkamerad Fabian Will aus Selgetsweiler einen Antrag zur Förderung des Führerscheins Klasse C gestellt. Bürgermeister Florian Zindeler führte aus, Will sei ein wichtiger Teil der Tagesbereitschaft. Daher stehe die Gemeindeverwaltung dem Antrag positiv gegenüber. Der Haushaltsposten Aus- und Weiterbildung enthalte zudem in diesem Jahr erst geringe Ausgaben – mehr als 4000 Euro stünden zur Verfügung. Bei zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat der Förderung des Führerscheins zu.