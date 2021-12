Eigentlich hatte sich die Verwaltung für ein Gesamtkostenpaket ausgesprochen. Im Gemeinderat wollte man aber eine individuellere Lösung bei den Kosten für das Mittagessen. Letztlich entschieden sich die Räte für einen Tagessatz, sodass Eltern nun flexibel entscheiden können, an welchen Tagen sie ein Mittagessen für ihr Kind benötigen. Das Prinzip soll auch bei der verlässlichen Grundschule umgesetzt werden.

Die Gebühren für einen Kita-Platz im gemeindeeigenen Kindergarten in Hohenfels werden künftig komplett neu erhoben: Die Gemeinde Hohenfels hat die entsprechende Satzung angepasst. In Kraft treten wird sie bereits am 1. Januar 2022.In der Satzung