Der Schulhofhock der Korbinian-Brodmann-Grundschule Hohenfels fand kürzlich auf Einladung der Schule, des Elternbeirats und des Fördervereines statt. Die knapp 90 Schulkinder konnten sich laut einer Pressemitteilung an sportlichen Spielstationen messen und mit Eltern und Freunden einen gemütlichen Nachmittag erleben. Umrahmt wurde der Schulhofhock von einem kleinen Programm der Schüler und Lehrerinnen sowie dem Schulsong.

Zu diesem Anlass waren auch die Sponsoren der neuen Spielgeräte eingeladen. Alexander Senn von der Senn-Bau GmbH aus Aach im Hegau sowie Markus Kittl und Karl Mohr von der Thüga Energienetze GmbH aus Singen zeigten sich begeistert über die Neugestaltung des Schulhofes und die Freude der Kinder an dem von ihnen ausgesuchten Klettergerüst, der Tischtennisplatte sowie den Rollerständern. Dank der beiden Firmen, der Unterstützung durch den Bauhof und der Gemeindeverwaltung, vertreten durch Bürgermeister Florian Zindeler und Kämmerer David Ossola, können sich die Kinder in den Pausen an den Spielgeräten austoben. Bürgermeister Zindeler bedankte sich bei den Sponsoren für die Zusammenarbeit und die Unterstützung. Schulleiterin Alexandra Maier-Lipp, der Elternbeirat und der Förderverein dankten allen, die den Schulbetrieb das Jahr über am Laufen halten: dem Lehrerkollegium, der Sekretärin, dem Reinigungsteam, den Betreuerinnen der Ganztagesbetreuung, den AG-Leitern und dem Bauhofteam. Alle erhielten ein Glas Honig.