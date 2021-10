Der Prozess der Digitalisierung an der Korbinian-Brodmann-Grundschule in Liggersdorf ist auf einem guten Weg. Darüber berichtete die Leiterin der Schule, Harriet Henckus, in der Sitzung des Hohenfelser Gemeinderats: Die Grundlage für die Digitalisierung sei der Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg. Absicht sei, digitale Medien bewusst als Arbeitsmittel wahrzunehmen und zielgerichtet zu Unterrichts- und Bildungszwecken einzusetzen, erklärte Harriet Henckus.

Kompetenzen Im Ramen des Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessern. Hierbei stellt der Bund im Zeitraum 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittel werden nach Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Auf Baden-Württemberg entfallen während der Laufzeit von fünf Jahren rund 650 Millionen Euro. Laut einer Verwaltungsvereinbarung, die seit dem 7. September 2019 in Baden-Württemberg in Kraft ist, entfallen 90 Prozent der Fördermittel auf Investitionen an Schulen. Dies sind 585 Millionen Euro über fünf Jahre. (wig)

Begonnen habe der Weg in die Digitalisierung bereits im Jahr 2018, sagte die Schulleiterin weiter. Zusammen mit Bürgermeister Florian Zindeler und Ratsmitglied Olaf Graf-Stanulla seien damals andere Schulen im Landkreis Konstanz besucht worden – die Grundschulen in Aach und Orsingen-Nenzingen, um sich zu orientieren und um alle Beteiligten für das Thema zu sensibilisieren. Der Hohenfelser Gemeinderat hatte alsdann grünes Licht gegeben und die Umsetzung eines Medienbildungskonzeptes beschlossen, zu welchem der Einsatz mit Tablet-Computern gehört. Das Kreismedienzentrum habe seitdem alles angeleitet und die Schule in diesem Bildungskonzept unterstützt. Gleichzeitig habe das Kollegium einen Einblick erhalten, was medial überhaupt möglich ist. Das Kreismedienzentrum begleitet seit 2018 die Korbinian-Brodmann-Grundschule bei diesem Thema und unterstützt nun bei der bei Einrichtung und Verwaltung der in der Schule verwendeten digitalen Geräte.

Aktuell sehe es an der Schule wie folgt aus: In jedem Klassenraum gebe es eine Dokumentenkamera und einen Monitor zur Darstellung von Arbeitsbögen, Dokumenten, Bildern, Lehrbuchseiten, realen Gegenständen und vielem mehr. Dieses Gerät ersetzt den früheren, sehr sperrigen Projektor im Klassenraum. Des Weiteren gebe es an der Schule einen Klassensatz von 29 Tablet-Computern, zusätzlich acht Geräte technisch noch höherwertige für Lehrkräfte. Bildschirme, so berichtete Henckus, ließen sich gut mit den Tablet-Computern synchronisieren, auf einer Ladestation könnten 30 Geräte gleichzeitig geladen werden und zum Speichern von Dokumenten benutze die Schule eine entsprechendes datenschutzkonformes Programm. Das Kreismedienzentrum habe bei der Auswahl von Programm beraten, die Schüler nutzten eine kindgerechte Suchmaschine.

Dank an den Gemeinderat

„Ich untertreibe, wenn ich sage, dass die Begeisterung groß ist“, sagte Harriet Henckus. Die Lehrer arbeiteten seit September mit den Computern, die Schüler beginnen damit demnächst. Die Geräte sollen im Unterricht ergänzen und pädagogisch sinnvoll wie auch punktuell eingesetzt werden. Henckus dankte dem Gemeinderat für die Geräte und sagte: „Wir freuen uns darauf, mit den Geräten erfolgreich weiterhin neue Wege beschreiten zu können.“ Bürgermeister Zindeler sagte, dass der Rat offenbar zukunftsweisend beraten habe.