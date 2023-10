Die Einwohner von Hohenfels haben Bürgermeister Florian Zindeler mit 91,89 Prozent wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei 49,79 Prozent. Der 37-Jährige, der in Hohenfels wohnt, tritt somit am 1. Januar 2024 seine zweite Amtszeit als Rathaus-Chef von Hohenfels an. 8,11 Prozent der Stimmen entfielen auf verschiedene Namen, die in die freie Zeile eingetragen werden konnten.

Aber: Das Ergebnis ist erst vorläufig und noch nicht amtlich, sagte Ralf Sigmund, der Vorsitzende des Wahlausschusses. Der Gemeindewahlausschuss wird am Montag um 16.30 Uhr das Ergebnis feststellen. Das Problem sind die Stimmen in der freien Zeile.

Von den rund 2100 Einwohnern waren 1647 wahlberechtigt. Im Vergleich zur Wahl im Jahr 2015 hatte sich die Zahl der Briefwähler von 95 zu rund 195 mehr als verdoppelt. Beantragt waren rund 215 Briefwahlscheine, doch nicht alle kamen zur Gemeinde zurück. 6 der 195 waren allerdings ungültig.

Florian Zindeler hatte sich im Vorfeld mindesten 40 Prozent Wahlbeteiligung gewünscht und erhofft. Mit knapp 50 Prozent war dies deutlich überschritten

David Ossola und Karlheinz Lehmann öffnen und Zählen Briefwahlumschläge aus. | Bild: Löffler, Ramona

Bei der Auszählung der Briefwahl im Rathaus zeigte sich, dass eine ganze Reihe Wähler die Freie Zeile genutzt hatte. In der Gesamtauswertung wird geprüft, welche Namen mehr als 5 Mal vorkommen. Überschreiten sie diese Grenze werden sie im Gesamtergebnis aufgeführt.

Sie hatten mittags im Wahllokal in Kalkofen Dienst (von links): Birgit Gourdon, Kathrin Gerwigg und Berthold Stengele. | Bild: Löffler, Ramona

Im Jahr 2015 war Zindeler übrigens einer von drei Kandidaten und siegte damals mit 76,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 64,1 Prozent.

