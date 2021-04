Hohenfels/Stockach 31. März 2021, 08:32 Uhr

Feuerwehr aus Stockach und Hohenfels bekämpfen gemeinsam Brand in einem Schopf

Die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt rückte am Dienstagmorgen zur Unterstützung der Feuerwehr Hohenfels mit Atemschutzgeräteträgern zu einem Brand aus. In Hohenfels gab es eine Brandentwicklung in einem Schopf/Garage, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.