Die Vermutung hat sich doch nicht bestätigt: Nicht ein Wolf, sondern ein Hund hat das Pony verletzt, das am 28. September auf der Gemeindeebene von Hohenfels im Landkreis Konstanz gefunden worden war. Das teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Frei­burg mit. Das Ergebnis der genetischen Probe am Senckenberg-Institut habe bestätigt, dass ein Hund für die Verletzungen verantwortlich war.

Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region seien über den Sachverhalt informiert worden. Die Gemeinde Hohenfels liege außerhalb der Förder­kulisse Wolfsprävention, eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf soll­ten dennoch umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden, so die Mitteilung: info@wildtiermonitoring.de oder 0761 4018-274.