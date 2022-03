Das Thema Sicherer Schulweg steht nach wie vor auf der Agenda der Gemeinde Hohenfels. Und es beschäftigte auch in der jüngsten Gemeinderatsitzung die Hohenfelser Räte. Nun nimmt sich das Radolfzeller Ingenieurbüro Freese des Themas an.

Das haben die Räte beschlossen. Konkret soll das Büro die Planung für Barrierefreiheit in Angriff nehmen – zunächst im Ortsteil Liggersdorf. Außerdem soll es klären, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Fußverkehr im Ortsteil zu verbessern.

Es tut sich schon etwas

In der Sitzung des Gemeinderats gab Dietlind Freese-Ade vom Ingenieurbüro Auskunft über den derzeitigen Sachstand zum Fußgängerüberweg an der Selgetsweiler Straße (Liggersdorf). Mitarbeiter des Ingenieurbüros hätten mittlerweile die Situation vor Ort begutachtet.

In der Selgetsweiler Straße, im Bereich der Einmündung in die Hauptstraße in Liggersdorf soll noch in diesem Jahr ein Fußgängerüberweg entstehen. Bild: Florian Zindeler

Daraufhin habe man den Entwurf der beteiligten Behörden mit aufgenommen und anschließend eine barrierefreie Planung für den Fußgängerüberweg erstellt. Zudem habe das Büro bereits eine Kostenberechnung aufgestellt. Die Kosten lägen bei etwa 20.000 Euro.

Freese-Ade erklärte, wie sich diese zusammensetzen: Bei der Planung für den Überweg hätte beachtet werden müssen, dass die Querungslänge von sechs Metern sowie die Gesamtbreite von vier Metern nicht überschritten werden durften. Der Fußgängerüberweg werde zudem behindertengerecht und gut beleuchtet sein und senkrecht über die Straße führen.

Lösungen gibt es auch für weiteren Gefahrenpunkt

Auch beim Fußgängerüberweg an der Ortsstraße in Liggersdorf sei man vorangekommen. Hierfür gebe es laut Dietlind Freese-Ade bereits eine barrierefreie Planung. Der Preis für die Maßnahme liege bei rund 37.000 Euro. Eigentlich hatte man sich auch eine Alternative überlegt.

Diese bestand darin, die Kreuzung zu einer T-Kreuzung umzugestalten und den Brunnen, der sich derzeit auf einer Insel in der Straßenmitte befindet, in Richtung Rathaus zu verlegen. Das habe das Ingenieurbüro aber nicht weiter verfolgt, so Dietlind Freese-Ade. Der Grund: Eine Umgestaltung würde die Lage und Akzeptanz des Fußgängerüberwegs verändern.

Gemeinde will Alternative prüfen lassen

Das sah die Gemeindeverwaltung anders. Sie gab zu bedenken, dass eine Änderung der Kreuzung zu einer Aufwertung der Ortsmitte führen könne. Zudem glaubt sie, dass eine T-Kreuzung schon einen selbstständigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten könne.

Gemeinderat Karlheinz Lehmann (FUW) schlug vor, einen Zebrastreifen vom Rathaus aus quer über die Ortsstraße zu legen. Florian Zindeler fasste die Diskussion zusammen: „Es ist schön, dass wir heute über Lösungen sprechen. Wir müssen heute auch keinen Beschluss fassen. Stattdessen können wir Frau Freese-Ade den Auftrag geben, die verschiedenen Ideen zu prüfen.“

Für tückische Stelle gibt es noch keinen konkreten Plan

Für den Kreuzungsbereich Brunnenstraße/Im Winkel in Liggersdorf gebe es laut Freese-Ade noch keinen Planentwurf und keine adäquate Lösung oder Kostenberechnung. Ein Grund: Die Gesamtsituation sei auch im Hinblick auf die Einfahrt Zum Ehrenloh sehr komplex.

Eine Idee war, die Straße „Im Winkel“ zu einer Einbahnstraße zu machen. Das sei aber laut Freese-Ade schwierig zu realisieren, da es für ein größeres Fahrzeug, beispielsweise von der Müllabfuhr, keine Möglichkeit zum Wenden gebe. Für weitere Ideen sei die Gemeinde offen, sagte Bürgermeister Florian Zindeler.

Tempo 30 ist ein schwieriges Thema

Der Gemeinderat beriet ferner über das Thema „Tempo 30“ in Liggersdorf. Zindeler sagte: „Immer wieder wurde das flächendeckende Tempo 30, wie es große Städte anstreben, auch bei uns schon diskutiert. Aber die Rechtslage gibt es momentan nicht her, das einzuführen. Es hilft leider nichts, es grundsätzlich zu wollen. Das ist zwar ein politisches Statement, aber mehr kann es im Moment nicht sein. Wir konzentrieren uns auf die örtlichen Gefahrenstellen, denn wir können keine Erwartungshaltung schüren, die nicht bedient werden kann. Die Entscheidung, was gefährlich ist und was nicht, liegt nicht bei uns. Das entscheiden Dritte.“

Flächendeckendes Tempo 30 Ein flächendeckendes Tempo 30 wünschen sich viele Kommunen, Gemeinden und Städte. Jedoch ist für ein solches Pilotprojekt eine Ausnahmegenehmigung notwendig, die zum Beispiel von den Grünen befürwortet wird. Das Bundesverkehrsministerium unterstützt den Vorstoß aktuell noch nicht. Städte wie Mannheim, Freiburg im Breisgau oder Tübingen haben bereits für das flächendeckende Tempo 30 gestimmt. Als Vorbild für diese Verkehrsmaßnahme gilt die französische Hauptstadt Paris. Dort wurde bereits Ende August 2021 auf den meisten Straßen Tempo 30 eingeführt. Das Ergebnis seien 25 Prozent weniger Unfälle, 50 Prozent weniger Lärm und mehr Raum insbesondere für Radfahrer. Zum Pro und Contra von Tempo 30 hat der ADAC eine Broschüre als PDF zum Herunterladen herausgegeben: www.adac.de

Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen, sich, wie von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, hinsichtlich Tempo 30 auf Gefahrenstellen zu fokussieren.

Der Zeitplan

Zu guter Letzt wurde im Rat über den Zeitplan zum „Sicheren Schulweg“ beraten. Für das Jahr 2022 müssten, so die Gemeindeverwaltung, zusätzliche 20.000 Euro im angespannten Haushalt bereitgestellt werden. Finanziert werden soll damit der Fußgängerweg an der Selgetsweiler Straße und die Fußabdrücke als Querungshilfen für Kinder und Schüler.

Denn es sei wichtig, konkrete Maßnahmen aus der Planung nun direkt umzusetzen. Es existiere in Liggersdorf ein Schulwegeplan, der die Querungshilfen und Gefahrenstellen in den Ortslagen skizziere.

Dieser war vor einigen Jahren durch die Grundschule erstellt worden. Darauf aufbauend könne die weitere Planung für 2023 erfolgen. In dieser sollen weitere gefährliche Stellen definiert und weiter vertieft werden können. Gemeinderat Morten Adrian Wagner (FUW) bat diesbezüglich um eine Klausursitzung, bevor der nächste Haushalt beschlossen wird.