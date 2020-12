Wenn einzelne Grundstücke im Außenbereich einer Gemeinde von bebauten Flächen umgeben sind, kann die Gemeinde diese nach dem Baugesetzbuch mit in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen. Dazu wird eine Abrundungssatzung aufgestellt, die es im Wortsinn erlaubt, diesen Bereich abzurunden, also an den angrenzenden Bereich anzupassen. Der Bereich Oberersch liegt zwischen den Anwesen Hauptstraße 3 und 7a. Das Planungsbüro Helmut Hornstein aus Überlingen soll das Verfahren begleiten.

Harald Benkler (BLH) wünschte sich eine schnelle Bebauung. Bürgermeister Florian Zindeler erklärte, der Gemeinderat könne der Gemeinde mit auf den Weg geben, dass das Grundstück nicht lange – das bedeute beispielsweise höchstens fünf Jahre – leer stehen dürfe. Auf dem privaten Grundstück wäre Platz für vier Einfamilienhäuser.

Einige Gemeinderäte regten an, dass auch die Nebengrundstücke hinter und neben dem bestehenden Bauernhaus in die Abrundungssatzung einbezogen werden sollten und sich die Gemeinde eine Zufahrt in den Bereich hinter der geplanten Fläche sichern solle.