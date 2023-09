Eine Feier der ganz besonderen Art steht in der Gemeinde Hohenfels an: Das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLF10, der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfels soll geweiht und gesegnet werden. Die Zeremonie und anschließende Festlichkeit werden nun am Samstag, 30. September, ab 16 Uhr in und rund um die Hohenfelshalle stattfinden.

Das Konzept, die Fahrzeugweihe am Samstag zu begehen, sei neu, erklärt der Hohenfelser Gesamtkommandant Ralf Sigmund. Denn bisher sei die Zeremonie stets im Rahmen eines Frühschoppens am Sonntagvormittag begangen worden. Nun aber wird es anders sein: Die Fahrzeugweihe, durchgeführt von Pfarrer Claus Michelbach, wird am Anfang stehen, ihr folgen dann Reden, zum Beispiel vom Kreisbrandmeister-Vertreter Tobias Öchsle aus Radolfzell, vom Hohenfelser Bürgermeister Florian Zindeler und von Ralf Sigmund. Interessierte seien herzlich willkommen.

Nach dem offiziellen Teil und ab 17 Uhr dürfte es, so verrät Ralf Sigmund, spannend werden: Dann wollen die Jugendfeuerwehren der Gemeinden Hohenfels und Mühlingen sowie die Drohneneinheit des Landkreises Konstanz kleine Schauvorführungen bieten. Ralf Sigmund fasst zusammen: „Ich und auch alle anderen Mitglieder unserer Feuerwehr freuen uns auf diesen Tag. Zum einen ist es wichtig, dass dieses Fahrzeug einen Segen hat. Man fährt schließlich immer zu gefährlichen Einsätzen.“ Aber auch die Schauvorführungen seien spannend für die Öffentlichkeit zu sehen, so Sigmund: „Dies ist eine Chance, uns zu zeigen und das, was wir tatsächlich können.“ Wer anschließend weiterfeiern möchte, der bleibe einfach hocken, beschreibt Sigmund. Es spielen dann die Jugendkapelle Wiseli und der Musikverein Liggersdorf auf. Ab 21 Uhr steige in der Hohenfelshalle eine Blaulichtparty für die Jugend mit DJ Team Highrocks.

Für das neue HLF10 inklusive aller Gerätschaften habe, so Ralf Sigmund, die Gemeinde 441.000 Euro gezahlt. Und es habe rund 27 Monate gedauert, bis das Fahrzeug geliefert wurde.