Auch im Hohenfelser Ortsteil Selgetsweiler wird fleißig gebaut. Beim Bebauungsplan „Baint“, einem Gebiet, das mittel- bis langfristig entstehen soll, ist die Gemeinde Hohenfels nun in ihrer jüngsten Ratssitzung einen guten Schritt weitergekommen: Das Gremium beschloss die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Behördenbeteiligung.

Helmut Hornstein vom gleichnamigen Überlinger Planungsbüro stellte Eckpunkte zum Bebauungsplanentwurf vor. Die im November herausgearbeiteten Punkte des städtebaulichen Ansatzes betreffen Landwirtschaft, Mehrfamilienhaus und Gebietscharakter. Karl Schmid (Freie Unabhängige Wähler, FUW) wies darauf hin, dass eine zweigeschossige Bebauung in den planungsrechtlichen Festsetzungen niedergelegt sei, diese also zwingend in den Bebauungsplan aufgenommen werden müsse, was Zindeler zusagte. Ferner wollte Schmid Genaueres über die Planung des Gehwegs zwischen der L194 und dem Langengarten wissen. Dieser soll im Zuge dessen, dass bei der Sentenharter Straße (K6108) die Federführung für die Maßnahme des Kreises Konstanz übernommen werden kann, gebaut werden. Der Bürgermeister sagte, man sei im Austausch mit dem Regierungspräsidium Freiburg.

Hornstein erklärte, es handle es sich um ein Dörfliches Wohngebiet. Diesen Begriff erläuterte er näher: Dörfliche Wohngebiete dienten dem Wohnen sowie der Unterbringung von land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Die Nutzungsmischung müsse nicht gleichgewichtig sein. Zulässig seien Wohngebäude, Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, Kleinsiedlungen mit Wohngebäuden und Nutzgärten, nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, der Versorgung dienende Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für die örtliche Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ralf Sigmund (Bürgerliste Hohenfels) merkte an, dass ein Vollerwerbslandwirt auf diesen Flächen nichts zu suchen habe und dass man achtgeben müsse, was man zulasse. Elmar Freudemann (FUW) fügte hinzu, dass die Flächen dafür zu klein seien. Hornstein umschrieb den vom Gremium beschlossenen Bebauungsplanentwurf als einen „ersten Stein, mit dem man gerne loslaufen würde, um dann zu sehen, wie es weitergeht“. Bürgermeister Zindeler fasste zusammen: „Der neue Planentwurf im Baint fügt sich nun sehr gut in das bestehende Ortsbild ein und ermöglicht es uns, diesen Bereich beim Ausbau der Sentenharter Straße zu berücksichtigen.“