In der Hauptversammlung des DRK in Hohenfels gab es nach der Entlastung durch den Bürgermeister a.D. Hans Veit zu einigen Ehrungen verdienter Mitglieder, welche Bürgermeister Florian Zindeler, der auch der Vorsitzende des DRK in Hohenfels ist, vornahm. Ehrungen erhielten Marcel Spelthahn, Nicki Walz, Renate Brugger, Ingrid Veit und Ludwig Brugger.

Der Jahresvorbericht erzählte von den im Jahr 2020 durchgeführten Aktivitäten, wie beispielsweise Blutspendeaktionen oder die Arbeit der Bereitschaft. Auch beschlossen die Anwesenden den vorliegenden Wirtschaftsplan.

Die künftige Situation im Ortsverein thematisierten die Mitglieder gegen Ende der Sitzung. Es stehen im kommenden Jahr Wahlen an und etliche Posten im Vorstand, in der Bereitschaftsleitung und in der Jugendrotkreuzleitung sollen dann neu besetzt werden.

Im Übrigen freut sich der DRK Ortsverein Hohenfels immer über Menschen, die sich dort einbringen oder einfach einmal vorbeischauen möchten. Diese dürfen sich gerne im Rathaus der Gemeinde Hohenfels melden.