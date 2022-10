Ein Sonnenaufgang, etwas Nebel und der Ansatz einer landwirtschaftlichen Maschine. Magdalena Gihr aus Hohenfels hat ein malerische Momentaufnahme ihres Ausblicks beim Maishackseln mit der Fotokamera festgehalten. Nun wurde das Bild vom Landesbauernverband (LBV) zum schönsten Bild des Wettbewerbes „Landwirtschaft erleben“ gekürt.

Der zweite Platz geht an Ulrich Schwarz aus Bad Boll. | Bild: Ulrich Schwarz

Der LBV hatte anlässlich des Landwirtschaftlichen Hauptfestes (LWH) in Stuttgart zu einem Fotowettbewerb aufgerufen. Mehr als 2000 Bilder wurden zum Wettbewerb eingereicht, heißt es in einer Presseinformation des LBV. Hans-Benno Wichert, Vizepräsident und Vorsitzender des Fachausschusses Öffentlichkeitsarbeit des Landesbauernverbandes, kürte die besten Bilder.

Bilder zeigen die Schönheit der Landwirtschaft

Platz eins ging an Magdalena Gihr aus Hohenfels. Sie darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro freuen. Während der neuntägigen Messe in Stuttgart können die besten 30 Bilder in der Hallenmitte bewundert werden. Magdalena Gihr nahm laut Mitteilung freudestrahlend die Glückwünsche von LBV-Vizepräsident Wichert entgegen.

„Mehr als 700 Teilnehmende haben sich mit dem Thema Landwirtschaft in Baden-Württemberg ideenreich und künstlerisch auseinandergesetzt. In diesem tollen Ergebnis zeigt sich die immense Kreativität unserer Bauernfamilien und die Nähe vieler Menschen zur heimischen Landwirtschaft“, wird Wichert zitiert.

Der dritte Platz geht an Jens-Peter Wagler aus Heiningen. | Bild: Jens Peter Wagler

Die Siegerfotos seien Momentaufnahmen, die die reizvolle baden-württembergische Kulturlandschaft, den ländlichen Raum auf eindrückliche Weise und den Umgang mit Nutztieren erlebbar machen würden, lobt der LBV Vizepräsident. Die präsentierten Bilder zeigten, wie das Teilnehmerfeld das Leben auf dem Land und in der Landwirtschaft wahrnehme.

Fünf Kategorien waren ausgeschrieben

Der LBV hatte anlässlich des landwirtschaftlichen Hauptfestes dazu aufgerufen, in den fünf Kategorien „Nutztiere“, „Landwirte bei der Arbeit“‚ „Pflanzen und landwirtschaftliche Erzeugnisse“, „Technik“ und „Landschaften“ die originellsten, besten und schönsten Bilder aus Baden-Württemberg einzureichen. Der Fotowettbewerb ging von März bis Ende Juni 2022.

Die Jury bestand aus LBV-Präsident Joachim Rukwied, Vizepräsidentin des Landfrauenverbandes Württemberg-Hohenzollern Christa Fuchs, LBV-Hauptgeschäftsführer Marco Eberle, in Stuttgart-Geschäftsführer Andreas Kroll, LWH-Projektleiter René Otterbein und BWagrar-Chefredakteur Guido Krisam.