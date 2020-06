von SK

Die Kette des Motorrads war kaputt, sodass es nicht fahrbereit war. Die Täter müssen es also aus der Garage geschoben haben. Außerdem trug das Fahrzeug keine Kennzeichen. Es handelt sich um eine schwarze KTM 500 EXC-F Enduro, Baujahr 2019, mit weißen Schutzblechen und orangefarbenen Radkästen. Die Polizei gibt den Wert des Motorrads mit etwa 10.000 Euro an. Zeugen ist mehrfach ein weißer Sprinter in der Nähe des Hauses aufgefallen. Die Polizei in Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (07771) 9391-0.