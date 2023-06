Etliche wissbegierige Zuhörer kamen zu einer Bürgerversammlung zur Quartiersentwicklung im Mindersdorfer Bereich Dietersberg. Dort sollen Grundstücke für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und ein großes Mehrgenerationenhaus, sprich Wohnraum für alle möglichen Altersgruppen, entstehen. Dies plant die Firma Breinlingers mit dem Tuttlinger Architekturbüro Ionescu.

Das Besondere an dem Projekt ist, dass eine Dorferweiterung mit einem Mix aus Wohnformen für jeden Geldbeutel entstehen soll. Der Einsatz von regenerativen Energien und langlebigen Baustoffen senke die Folgekosten und hinterlasse einen ökologischen Fußabdruck. Die Kosten für die Wohnungen und Gebäude, seien durch die effiziente Umsetzung mit der Gemeinde deutlich preiswerter als im regionalen Vergleich, hieß es in der Einladung seitens der Gemeinde. Das Ehepaar Markus und Ildiko Breinlinger sowie Ion Ionescu waren in der Bürgerversammlung anwesend, um über das geplante Projekt zu berichten und den Interessierten Rede und Antwort zu stehen.

Diese 3D-Ansicht stammt aus dem Quartiersplan mit Mehrgenerationenhaus der Firma Breinlingers für das Gebiet Dietersberg, Mindersdorf. | Bild: Breinlingers und Ionescu

Wie baut man für Senioren?

„Wir orientieren uns an der Vergangenheit – was haben vergangene Generationen beim Bauen richtig gemacht?“ so Markus Breinlinger. Man denke Altbewährtes neu und habe sowohl ökologische als auch ökonomische Ansätze für alle Wohnprojekte – auch für den Dietersberg. Die Firma Breinlingers habe viele Projekte auch im Mehrgenerationenbereich und man schaue stets, wohin der Markt sich entwickle. Hierbei sei eine zentrale Frage: Wie baut man für Senioren? Und man versuche bei den Projekten etwas zu verwirklichen, dass in der heutigen Gesellschaft sehr fehle: Gemeinschaft und Interaktion.

„Wir versuchen, mit unseren Projekten zu verwirklichen, dass sich alle wohlfühlen, Bewohner und Besucher. Und alles muss bezahlbar bleiben“, sagte Markus Breinlinger. Dieser zeigte dann auch gleich den Schlüssel zum Erfolg auf, der sei, im Quartier zu denken.

Der Zeitplan Für das Quartier Dietersberg ist vorgesehen, dass bis zum Jahr 2026/27 weitestgehend alles bebaut sein soll. Der Mietpreis netto kalt ohne Nebenkosten für die Wohnungen im Mehrgenerationenhaus liegt bei etwa elf Euro pro Quadratmeter. Mietinteressenten können sich direkt bei Breinlingers melden. Beim Verkaufsstart ab Juli 2023 gibt es ein Vorrecht für Eigennutzer, Kapitalanleger, Vermieter und Familien umliegender Gemeinden. Kontaktmöglichkeiten im Internet unter www.breinlingers.de

Doppelhäuser sollen in den Fokus

Als das Ehepaar Breinlinger und der Architekt Ionescu das Gebiet Dietersberg zum ersten Mal gesehen haben, seien sie spontan begeistert gewesen, berichtete Markus Breinlinger, der dann die verschiedenen, geplanten Wohnformen für das Gebiet vorstellte. Obwohl man natürlich den Bedarf an Einfamilienhäusern sehe, sollen Doppelhäuser stärker in den Fokus rücken. Und ein Mehrgenerationenhaus mit Mietwohnungen (2,5 bis 5,5 Zimmer, teils auch barrierefrei) für Singles, Senioren und Familien, sowie mit Gewerbeeinheiten soll dort realisiert werden.

Was für Gewerbe ist bisher noch völlig offen: „Wir müssen das Ding mit Leben füllen, aber wir brauchen dafür die Vorstellungen und Wünsche der Menschen“, sagte Breinlinger, der damit regionale Landwirte, Bäcker, Metzger und andere dazu aufruft, ihm seine Ideen für mögliche Gewerbe mitzuteilen.

In jedem Fall sei die Nahversorgung nicht nur für das Quartier, sondern für die gesamte Gemeinde ein zentraler Punkt und darum auch solle es zum Beispiel im Erdgeschoss des Mehrgenerationenhauses eine Fläche für Verkaufsautomaten geben. Denn alles werde besser, wenn man zentralisiere. Zudem solle es im Quartier viel Platz für Begegnungen, zum Spielen, sowie E-Lade-Stationen und auch Besucherparkplätze geben.

Diese 3D-Ansicht stammt aus dem Quartiersplan mit Mehrgenerationenhaus der Firma Breinlingers für das Gebiet Dietersberg, Mindersdorf. | Bild: Breinlingers und Ionescu

Fragen zu Bohrungen und Parkplätzen

Die Fragen der Besucher drehten sich zum einen um das Thema Geothermiebohrungen, denn diese sind von der Firma Breinlingers geplant, um die Heizkosten für die Bewohner möglichst gering zu halten und um Ressourcen zu schonen. Es wurde gefragt, ob diese Bohrungen unbedingt nötig seien, da man Angst habe vor hierdurch mögliche Hebungsrisse wie in Staufen im Breisgau. Markus Breinlinger beruhigte die Anwesenden und erklärte, dass solche extremen Szenarien zur geschehen würden, wenn man in Kalkstein bohre. Ihm sei regional kein weiterer Fall bekannt, wo das passiert sei.

Hohenfels Spannend und äußerst selten! Hohenfelser Jungstörche erhalten Trackingsender für Forschungsprojekt Das könnte Sie auch interessieren

In weiteren Fragen ging es dann darum, ob genügend Parkplätze für die Bewohner des Mehrgenerationenhauses eingeplant seien, denn man habe Angst davor, dass die Straßen zugeparkt würden. Hier berichtete Breinlinger, dass je Wohneinheit zwei Parkplätze, also insgesamt 24, und je Gewerbeeinheit acht Plätze, insgesamt also 32 Parkplätze, für das Mehrgenerationenhaus eingeplant seien. Hiervon seien 15 Stellplätze mit einer Breite von bis zu 2,75 Meter in der Tiefgarage vorgesehen.

Man biete also mehr als die übliche Anzahl von Stellplätzen und mehr könne man planerisch nicht tun, zumal sich die Parkplatzsituation innerhalb des Quartiers regulieren werde, da nicht jede Wohneinheit zwei eigene Parkplätze benötige, zum Beispiel Senioren. „Das Gebot ist die Rücksichtnahme“, sagte Bürgermeister Florian Zindeler, der auch darauf hinwies, dass ein einseitiges Parkverbot in der Deutwanger Straße bereits bestehe.