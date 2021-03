Hohenfels-Kalkofen vor 2 Stunden

Die umstrittene Bebauung am Josenberg ist jetzt vom Tisch: Die Gemeinde stoppt die Erweiterung des Bebauungsplans „Josenberg-Kratellen“

Der Eigentümer will die Fläche am Josenberg in Kalkofen jetzt doch nicht verkaufen. Die Gemeinde Hohenfels konzentriert sich nun auf die Entwicklung von Wohnraum in anderen Gemeinden.