Beim Baugebiet Bruckäcker in Selgetsweiler geht es zügig voran. Der Gemeinderat leitete in der jüngsten Sitzung den Schritt der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behördenbeteiligung ein. Dirk Langenbach, Geschäftsleiter des für die Planung zuständigen Ingenieursbüros K. Langenbach in Sigmaringen, sagte zur schalltechnischen Untersuchung: Der Gewerbelärm überschreite Richtwerte für allgemeine Wohngebiete am Tag nicht.

Einschränkungen gebe es lediglich hinsichtlich der zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten der umliegenden Betriebe. Orientierungswerte hinsichtlich des Verkehrslärms würden im nordöstlichen Plangebiet nicht eingehalten. Die Überschreitung liege jedoch bei weniger als fünf Dezibel.

Ende September könnte Gemeinderat entscheiden

Die artenschutzrechtliche Einschätzung der Fachfirma Seeconcept hat ergeben, dass keine geschützten Biotope betroffen seien. Es seien lediglich Gehölzstrukturen im südlichen Randbereich sowie der Holzschuppen für Vögel und Fledermäuse von mittlerer bis hoher Bedeutung. Aus Gründen des Artenschutzes sei darum der alte Birnbaum im Südosten zu erhalten.

Nun werden sowohl Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. Gegen Ende September könnte es dann den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Bruckäcker geben.

30 Prozent der Fläche eines Bauplatzes dürfen bebaut werden

Eine kurze Diskussion entstand in der Sitzung um die Kumulation der Grundflächenzahl, die besagt, wieviel Prozent eines Bauplatzes bebaut werden dürfen. Die Räte diskutierten, ob es 30 oder 40 Prozent sein sollen. Rechnet man die überbaubare Fläche zusammen, kommt man auf die Grundflächenzahl des Gebiets. Bei einem Bebauungsplan wie diesem darf sie laut Baugesetzbuch nicht größer als 10.000 Quadratmeter sein. Man einigte sich auf 30 Prozent.

Elmar Freudemann (FUW) meinte, diese Entscheidung könne zukünftig Einfluss auf alle anderen Wohngebiete haben. Anita Moser (BLH) fügte hinzu, dass jeder Einheit – es sind nur Einfamilienhäuser zulässig – mindestens zwei Stellplätze zur Verfügung stehen sollten.