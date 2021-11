In einem Notfall ist es wichtig, alle Mitglieder einer Feuerwehr schnellstmöglich benachrichtigen zu können. In der Gemeinde Hohenfels geschah dies bisher nur über eine begrenzte Anzahl an Funkmeldeempfängern (FME), nämlich 27 FME für 70 aktive Feuerwehrleute.

Dies bedeutet, dass nicht jeder Feuerwehrangehörige im Einsatzfall unmittelbar alarmiert werden konnte. Es führte zudem zu Unzufriedenheit wegen Ungleichbehandlung. Außerdem gab es beim Ausrücken Unsicherheit und Ungewissheit über die Personalmenge, die Funktionen und den Einsatz.

Digitale Zusatzalarmierung

Dies soll nun aber anders werden, wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschloss: Er stimmte für die Einführung einer digitalen Zusatzalarmierung für die Freiwillige Feuerwehr und vergab einen entsprechenden Auftrag an die Radolfzeller Firma i-tec. Diese soll die Wehr mit allen notwendigen Geräten ausstatten und die Mitglieder in der Handhabung unterweisen.

Die Umstellung von der analogen zur digitalen Technologie stand in Hohenfels bereits seit Langem im Raum. Deshalb wurde auch die Anschaffung weiterer analoger FME mehrfach zurückgestellt. Die 43 benötigten Geräte hätten 12.900 Euro gekostet. Für die Zusatzalarmierung werden folgende Geräte und Services gebraucht: Fernseher, Mini-PC, Server, Tablet, Relais-Karte und Service-Arbeiten zu einem Gesamtpreis von 6005,40 Euro netto. Dazu kommen laufende Kosten von 296,20 Euro netto für ein Server-Paket, Apps, Gebäudesteuerungs-Relais und Kartenmaterial.

„Wir müssen das parallel laufen lassen“

Bürgermeister Florian Zindeler sprach sich für die Zusatzalarmierung aus. Parallel dazu würden auch die analogen Funkmeldeempfänger weiter verwendet, da ein Telekommunikationsnetz auch einmal ausfallen könne: „Man kann nur empfehlen, die Feuerwehr mit diesem Gimmick auszurüsten. Wir können jetzt nicht komplett die FME weggeben Wir müssen das parallel laufen lassen.“

Hohenfels Der Zweitwohnsitz in Hohenfels soll besteuert werden Das könnte Sie auch interessieren

Mithilfe einer digitalen Präsentation zeigte er in der Gemeinderatssitzung die Vorteile der Zusatzalarmierung auf, welche da wären: Alle Kameraden sind gleichgestellt. Jeder Kamerad sagt den Einsatz über eine Handy-App zu oder ab. Rückmeldungen sind im Gerätehaus am Bildschirm und auf dem Tablet des Einsatzleiters sichtbar. Die App beinhaltet unter anderem eine Push-Nachricht auf dem Bildschirm, das Durchdringen des Lautlosmodus und eine Rückmeldefunktion. Die Anzahl der Funktionsträger ist darin sofort erkennbar.

50.000 Euro für fünf Sirenen

Außerdem stimmte der Hohenfelser Gemeinderat einem Antrag auf Anschaffung von fünf neuen Sirenen, deren exakte Standorte noch bestimmt werden sollen, zu. Der finanzielle Aufwand – 50.000 bis 55.000 Euro – sei, so erklärte Bürgermeister Zindeler, gering. Denn man könne diese über eine Förderung direkt zurück bekommen.