Im Hohenfelser Ortsteil Kalkofen gibt es im Zentrum den Spielplatz Kratellen. Dieser sei, wie der Hohenfelser Bürgermeister Florian Zindeler in der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte, „keine Augenweide“ und lade nicht zum Spielen ein. Aus diesem Grund solle der Spielplatz neu gestaltet werden, weshalb Gespräche mit Geräteherstellern geführt werden sollen. Im November 2018 war im Gemeinderat festgelegt worden, dass Spielplätze außerhalb kommunaler Einrichtungen in der Gemeinde ein Mindestangebot bieten sollten, wie zum Beispiel ein multifunktionales Spielgerät, Platz zum Toben und Sitzgelegenheiten. Nach der Fertigstellung des Spielplatzes in Selgetsweiler und der aktuellen Neugestaltung in Mindersdorf, könnte nun der Spielplatzes in Kalkofen in Angriff genommen werden. Der Gemeinderat stimmte zu.