Hohenfels – Welche Auswirkungen haben mögliche Hochwasserereignisse für Hohenfels? Martin Beinhorn vom Wasserbau-Ingenieurbüro Wald & Corbe bei Karlsruhe stellte dem Gemeinderat die Ergebnisse vor, die eine Flussgebietsuntersuchung für das Einzugsgebiet der Stockacher Aach ermittelt hat. Wenn das Regierungspräsidium die Förderfähigkeit bestätigt, kann der Gemeinderat Schutzmaßnahmen beschließen.

Rosenwiesenbach im Fokus

Die Bestandsanalyse ergab, dass im Ortsteil Liggersdorf schon bei 20-jährlichen Hochwasserereignissen mit innerörtlichen Überflutungen zu rechnen ist.

Zur Erklärung: Ein 100-jährliches Hochwasser tritt statistisch gesehen mindestens einmal in 100 Jahren auf. Es bildet in der Regel auch die Grundlage für den lokalen Hochwasserschutz und die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten. Ein 20-jährliches Hochwasser käme somit statistisch mindestens einmal in 20 Jahren vor.

Beinhorn erklärte, eine Gefahr gehe von der weitgehend offenen Mindersdorfer Aach und dem innerorts verdolten Liggersdorfer Graben aus. An beiden Gewässern werde der für Innerortsbereiche angestrebte 100-jährliche Hochwasserschutz nicht erreicht und eine Verbesserung sei angeraten.

An Mindersdorfer Aach und am Nachtweidbach droht keine Gefahr für Häuser

Dagegen hätten die Untersuchungsergebnisse in Mindersdorf gezeigt, dass dort an der Mindersdorfer Aach sowie am Nachtweidbach auch große Hochwasserereignisse ohne Gefährdung der Bebauung abgeführt werden könnten. An diesen Stellen sei keine Verbesserung des Hochwasserschutzes notwendig.

Rosenwiesenbach aber gilt als kritisch

Anders sehe es am verdolten Rosenwiesenbach aus. Dort sei bei großem Hochwasser mit Überflutungen durch Rückstau zu rechnen. Er empfehle eine Verbesserung des Hochwasserschutzes, der mit einer ökologisch sinnvollen Offenlegung kombiniert werden könne.

Kosten von 950.000 Euro

Weil Rückhaltebecken sehr teuer und nicht wirtschaftlich seien, schlug Beinhorn als Schutzmaßnahmen die Vergrößerung oder den Austausch von Durchlässen und Verdolungen, die Offenlegung von Verdolungen, die Umgestaltung von Verdolungseinläufen und Objektschutzmaßnahmen vor.

Dadurch könne für Liggersdorf und Mindersdorf ein Schutz vor 100-jährlichem Hochwasser hergestellt werden. Die Nutzen-Kosten-Untersuchung zeige die Wirtschaftlichkeit der Lösungsvarianten. Es entstünden Kosten von knapp 950.000 Euro.

Der Experte erklärte, wenn der Nutzen höher sei als die Kosten, könne das Vorhaben gefördert werden. Die Hochwasserschutzmaßnahmen seien vom Landratsamt geprüft und als ökonomisch sinnvoll eingestuft worden. Eine Förderung durch das Land könne somit beantragt werden.

Er sagte: „Das weitere Vorgehen muss auf Grundlage unseres Berichts genauer geplant werden. Die Kosten lassen sich auch auf einen größeren Zeitraum von fünf bis sieben Jahren verteilen.“

Fördergeld gilt als möglich

Einige Gemeinderäte meldeten sich zu Wort. Günter Leute (BLH) fasste zusammen, es gebe also zwei Möglichkeiten: das Wasser entweder zurückzuhalten oder schneller durchfließen zu lassen.

Daniela Jage (BLH) schlug eine Klausur vor, um mehr Details zu erfahren und sich auszutauschen. Bürgermeister Florian Zindeler sagte, es sei klar, dass es an Engpunkten Probleme gebe und dort etwas passieren müsse.

Zindeler: „Wir müssen den Stein erstmal ins Rollen bringen“

Zunächst müsse das Regierungspräsidium Freiburg zustimmen. „Wir müssen den Stein erstmal ins Rollen bringen. Dann haben wir genügend Spielraum zu entscheiden, wo wir welche Verdolungen offenlegen usw.“, so Zindeler. Der Gemeinderat müsse das Ergebnis setzen lassen.

Wenn das Regierungspräsidium die Förderfähigkeit bestätige, könne man sich über mögliche Maßnahmen unterhalten und deren Durchführung beschließen, so der Bürgermeister.