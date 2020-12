Mit dem symbolischen Druck auf den NetCom BW-Buzzer vor dem Rathaus in Liggersdorf ging am Mittwoch das erweiterte Breitbandnetz in Hohenfels offiziell in den Betrieb. Gemeinsam gaben Bürgermeister Florian Zindeler, Burghard Vogler von der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS), Netze BW-Kommunalberater im Regionalzentrum Heuberg-Bodensee Stephan Einsiedler und Netcom BW-Vertriebsleiter Matthias Hermann den Startschuss für das schnelle Internet in der Gemeinde, so eine Pressemitteilung. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Netzinbetriebnahme in kleiner Runde sowie unter Einhaltung der entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln statt.

Der Breitbandausbau läuft schon lange: Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der Gemeinde Hohenfels und der BLS wurden bislang die Ortsteile Deutwang, Liggersdorf, Mindersdorf und Selgetsweiler mit der FTTB-Technik erschlossen. FTTB steht für Fiber to the Building, also Glasfaser bis zum Gebäude. Die Schnittstelle zwischen Glasfaser- und Kupferkabel des Gebäudes befindet sich meist im Keller.

Bis zu 300 Megabit pro Sekunde

„Mit der Glasfasertechnologie steht nun über 500 Haushalten die derzeit modernste und zukunftsfähigste Infrastruktur zur Verfügung“, so die Mitteilung. Privatkunden könnten nun Hochgeschwindigkeitsinternet mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde buchen, Geschäftskunden projektbezogen bis zu zehn Gigabit pro Sekunde. Zum Thema Verträge heißt es in der Mitteilung, dass Wechsel möglich seien, aber momentan aufgrund der Corona-Situation keine Beratungen vor Ort stattfinden könnten.

Der Breitbandausbau ist aber in der Gesamtgemeinde noch nicht beendet. Bald geht es mit dem nächsten Schritt weiter: Die Erschließung des Ortsteils Kalkofen beginnt im Jahr 2021. Dabei werden Synergieeffekte genutzt und der Breitbandausbau gleichzeitig mit Kanalarbeiten gemacht, so Bürgermeister Florian Zindeler als Ergänzung zu der Pressemitteilung.