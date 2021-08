von Doris Eichkorn

Das Traditionsgasthaus Bären in Liggersdorf bleibt der Gemeinde Hohenfels erhalten. Marco Lopes Duque und seine Frau Claudia Zecchiaroli öffnen ab sofort wieder die Türen der Gaststätte. Nachdem der Pachtvertrag der vorherigen Betreiber ausgelaufen war, hatte sich sogar Bürgermeister Florian Zindeler eingeschaltet, um für den Erhalt der Gastronomie im Bären zu sorgen.

Die neuen Betreiber versuchen nun, aus der Gesamtsituation in Corona-Zeiten das Beste zu machen. Die Pandemie verändere durch geltende Verordnungen nicht nur die Abläufe der Gastronomie, sondern verzögert auch immens die Beschaffung von Baumaterialien, Renovierungen dauern also länger.

Corona hält das Ehepaar nicht auf

Lopes Duque und Zecchiaroli wollen sich davon aber nicht abhalten lassen. Sie wollen ab sofort auch die Gartenwirtschaft des Bären mit eröffnen. Auch wenn diese aufgrund der Gesamtsituation vorerst nur mit Biergarnituren auf einem einfachen Kiesplatz neben dem Gebäude zu finden sein wird. Nach und nach sollen diese dann aber durch entsprechende Tische ersetzt werden.

Auch das Haus selbst soll laut den Aussagen von Günter Hehl noch renoviert werden. Hehl ist Miteigentümer der Immobilie und ihr Verpächter. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Mathias Tonigold weist er noch auf eine Sanierung des Daches, den Anbau von Balkonen und die Renovierung der Außenfassade hin.

Es braucht alles seine Zeit

Pächter Marco Lopes Duque sieht die Sache entspannt: „Ich möchte die Gaststätte Stück für Stück aufbauen und auch die Karte eventuell variieren, aber das braucht Zeit“, sagt der gebürtige Portugiese. Als gelernter Koch habe er bereits viele Länder gesehen und auch ihre bekanntesten Gerichte gekocht. „Ganz gleich, ob Frankreich, Österreich oder Irland. In jedem Land habe ich etwas dazugelernt, und das sollen auch meine Gäste erleben“, so Duque.

Und das spiegelt sich auch in der Karte wider. Denn diese hat mit Tintenfisch, Spaghetti, Lasagne und weiteren Pastagerichten einen italienischen Hauch. Gleichzeitig sind dort auch Rumpsteak, Wurstsalat und diversen Schnitzelvarianten mit Spätzle zu finden.

Hohenfels Die Planungen für das Kulturhaus auf Schloss Hohenfels nehmen langsam Formen an – Bürger können sich einbringen Das könnte Sie auch interessieren

„Die Spätzle macht mein Mann selbst, das hat er in Bayern gelernt“ erzählt seine Frau Claudia Zecchiaroli. Bayern war eine der Stationen des quirligen Portugiesen, welche wohl auch für die Familie sehr prägend war. Nicht nur der Spätzle wegen, denn dort kam auch ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Der letzte Schliff

Am Tag vor der Eröffnung herrscht umtriebige Stimmung in der Gaststätte. Rund um den großen Stammtisch vor der Theke wird viel gewerkelt. Gläser werden eingeräumt, der Mitarbeiter einer Servicefirma wartet noch für die Neueröffnung die Schankanlage, während die Eheleute sehnlichst das Eintreffen der Getränke von der Brauerei erwarten. Die Lieferung sei angekündigt gewesen.

Vieles wurde durch die beiden Betreiber und ihre Helfer bereits vorbereitet. So muss die durch Claudia Zecchiaroli selbst erstellte Karte nun nur noch auf die Tische im Gastraum gelegt, oder dann in den Kasten mit den Speisekarten gehängt werden.

Manches muss frisch zubereitet werden

Andere Dinge gilt es für die erwarteten Gäste noch frisch zu besorgen oder vorzubereiten. So auch die ersten frischen Spätzle, die künftige Gäste an den Tischen des Bären bestellen können. Essen vom Bären in Liggersdorf bekommt nicht nur, wer dort Platz nimmt, die Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen.

In der ersten Zeit, müsse man erst einmal schauen, wie viel Personal gebraucht werde, erzählt Duque im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Viel Personal arbeitet in der Gaststätte derzeit noch nicht. Duque und seine Frau bemühten sich derzeit noch um eine Bedienung. Und auch für die Küche seien beide noch auf der Suche nach Unterstützung.

Zum Gasthaus Wer im Bären essen gehen will, wird gebeten, vorher zu reservieren. Damit soll der Küche und dem Service im Vorfeld genügen Raum gegeben werden, sich vorzubereiten. Für die Reservierung der Tische steht den Besuchern folgende Telefonnummer zur Verfügung: (07557) 330 98 36. Gerichte gibt es auch zum Abholen. Geöffnet hat der Bären von Montag bis Samstag täglich ab 17 Uhr. Sonntags ist das Restaurant ab 10 Uhr geöffnet. Auch einen Mittagstisch soll es künftig geben. Dieser wird voraussichtlich von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 14 Uhr angeboten. Einen Ruhetag soll es im Bären vorerst nicht geben. Derzeit ist das Gasthaus Bären noch auf der Suche nach Mitarbeitern. Bewerbungen werden telefonisch oder persönlich zu den Öffnungszeiten vom Pächterehepaar entgegen genommen.

Neben dem gastronomischen Bereich hat das Gasthaus Bären aber auch noch Unterbringungsmöglichkeiten zu bieten. Direkt neben der Gaststätte gibt es drei Hotelzimmer. Die ersten Gäste seien dort auch schon eingezogen und würden ihr Frühstück im Bären genießen. Ab sofort könnten sie auch dort ihr Abendessen zu sich nehmen. Ein weiteres angebautes Gebäude, in dem früher viele Hochzeiten gefeiert wurden, entwickele sich aktuell zu Wohnungen.