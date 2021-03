Das Rattenproblem in Mindersdorf und die Schädlingsbekämpfung haben eine Diskussion im Gemeinderat ausgelöst. Im Anschluss vergab dieser den Auftrag zur Schädlingsbekämpfung. Im Siedlungsgebiet und am Rosenwiesengraben waren vermehrt Ratten gesichtet worden. Da die Einwohner durch das Auftreten der Schädlinge sehr beunruhigt sind, wollte sich der Gemeinderat unverzüglich der Aufgabe annehmen.

Ratten anzulocken ist zu vermeiden

Der Hohenfelser Gemeinderat äußerte sich positiv zu dem Vorhaben. Gemeinderat Harald Benkler (BLH) sagte: „Schön, dass das Problem so schnell in Angriff genommen werden kann.“ Morten Adrian Wagner (FUW) mahnte jedoch an: „Die Bevölkerung sollte unbedingt noch einmal darauf hingewiesen werden, wie man sich hinsichtlich der Bekämpfung verhalten soll.“ Die Einwohner müssten mitziehen, erklärte auch der Hohenfelser Bürgermeister Florian Zindeler.

„Ratten sind da, wo es am schönsten ist“

Insofern sei die Bekämpfung der Ratten nicht nur eine Sache der Gemeinde: „Ratten gehen immer dahin, wo es am schönsten ist. Jeder muss darauf achten, den Ratten keine Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen.“ Dies geschehe nämlich beispielsweise, wenn man Essen über das WC entsorge oder die falschen Nahrungsmittel auf den Kompost werfe.

Diese Ratte wurde nicht in Mindersdorf gefangen, aber ähnliche Tiere tsollen mit speziellen Köderstationen eingefangen werden. Bild: Dietmar Mouwens

Hausratten, Dachratten, Schiffsratten

Bei den Tieren in Mindersdorf handelt es sich laut Aussage von Dietmar Mouwens, dem Eigentümer der Firma Mouwex, die den Auftrag übernehmen soll, entweder um Norwegische Wanderraten (Rattus Norwegicus) oder um Hausratten, auch Dachratten oder Schiffsratten (Rattus rattus) genannt. Die Firma Mouwex hat sich vor dem Hintergrund des Tierschutzgesetzes ein neues Konzept überlegt, mit dem Ziel die Rattenbekämpfung den Gemeinden, Kommunen und Städten am Bodensee möglichst kostengünstig und trotzdem effektiv anzubieten.

So sieht die Köderstation aus

Eine Rattenköderstation biete eine sichere und rechtskonforme Anwendung in der Kanalisation. „Für diese Rattenköderstation haben wir einen Gebrauchsmusterschutz angemeldet“, so Mouwens. Die Station sei wasserdicht, gut zugänglich für alle Schadnager und auch im Außenbereich gut anzuwenden.

Tierschutzgesetz Laut Paragraf 4 Absatz 1 des Tierschutzgesetzes dürfen Rattenköder nicht unsachgemäß von Personen ausgelegt werden, die keine Fachkenntnis vom Töten von Wirbeltieren und dem Einsatz von Rodentizid-Ködern (chemische Mittel zur Bekämpfung von Nagetieren) gemäß Paragraf 11 haben. Das Auftreten von Ratten im Umfeld menschlicher Behausungen und Siedlungen muss laut Tierschutzgesetz jedoch verhindert oder möglichst weit minimiert werden. Denn Ratten vernichten nicht nur Nahrungsmittel. Sie richten auch Schäden an und bergen Seuchengefahr.

Köder müssen vor Starkregen geschützt sein

Früher habe man Rattenköder einfach an einer Schnur in den Kanal gehängt. Durch diese unsachgemäße und gefährliche Beseitigungspraxis mache man sich jedoch heute strafbar. Auf diese Weise könnten gefährliche Biozide ins Trinkwasser gelangen – eine Gefahr für Mensch und Umwelt. Einen 200 Gramm schweren Köderblock in die Kanalisation zu hängen, sei nur noch erlaubt, wenn der Anwender sicherstellen könne, dass der Köder weder vom Regen noch von einem Starkwasserereignis (Überflutung des Kanals) durchnässt oder weggespült wird. Dies können allerdings weder Anwender noch Schädlingsbekämpfer oder kommunale Abwasserbehörden ausschließen.

Der Preis für die Rattenbekämpfungsmaßnahme der Firma Mouwex bei 25 Schächten und fünf Durchläufen und für die Akut-Rattenbekämpfung am Rosenwiesengraben kostet die Gemeinde Hohenfels rund 2570 Euro netto. Hinzu kommt der Kaufpreis von 120 Euro pro Rattenköderstation.

Diese ermöglichen es dem Bauhof, mit ungiftigen Ködern zu arbeiten. Gemäß einer Recherche der Gemeindeverwaltung und der Angaben von Dietmar Mouwens sind alternative Köderstationen bedeutend teurer; die Kosten liegen bei 380 bis 800 Euro pro Stück. Die Maßnahmen in Mindersdorf sollen bis Ende April 2021 beendet sein.