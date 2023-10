Bürgermeister Florian Zindeler möchte eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Hohenfels. Er ist der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 8. Oktober, aber kann er damit automatisch weitermachen? Nein, er braucht trotzdem mindestens die Hälfte der gültigen, abgegebenen Stimmen. Ansonsten gäbe es am 22. Oktober eine Stichwahl, wobei er dann wieder der einzige Kandidat wäre, da nach neuem Wahlrecht keine neuen Bewerbungen möglich sind.

Wählen gehen ist wichtig

Ralf Sigmund, Bürgermeisterstellvertreter und Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, hat einen Aufruf für die Wahl veröffentlicht. „Sie entscheiden, wer für die nächsten acht Jahre als Vorsitzender des Gemeinderats und als Leiter der Gemeindeverwaltung die Geschicke unserer Gemeinde lenken wird. Nutzen sie eines der wichtigsten Elemente in einer Demokratie, das aktive Wahlrecht.“

Weiter schreibt Sigmund, auch wenn es nur einen Kandidaten gebe, spiegle eine hohe Wahlbeteiligung das Interesse der Einwohner an der Weiterentwicklung der Gemeinde wieder. „Bitte gehen Sie zur Wahl und geben Sie der demokratischen Entscheidung mit einer möglichst hohen Wahlbeteiligung den notwendigen Rückhalt“, so Sigmund.

Wahllokale und verlorene Wahlscheine

Die Gemeinde teilt auf ihrer Internetseite, dass für verlorengegangene Wahlscheine noch am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, Ersatz beantragt werden kann. In diesen Fällen könne man einen Termin mit Hauptamtsleiterin Veronika Oberbeck unter der Telefonnummer 07557/920613 vereinbaren.

In der Gemeinde gibt es vier Wahlbezirke mit Wahllokalen, die am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind. Anschließend werden die Wahlscheine vor Ort ausgezählt. Die Wahllokale sind in der Korbinian-Brodmann-Schule (rollstuhlgerecht), im Gemeindehaus Mindersdorf, im Feuerwehrhaus Kalkofen und im Gemeindehaus Deutwand.

Zudem gibt es die Briefwahl, die am Sonntagabend im Rathaus ausgezählt wird.

Florian Zindeler hat zu Fristbeginn kurz nach Mitternacht seine Bewerbung im Rathaus Hohenfels eingeworfen. | Bild: Gemeinde Hohenfels

Wahlausschuss und öffentliche Verkündung

Ralf Sigmund lädt zur öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Sonntagabend, 8. Oktober, um 19 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Um 19.30 Uhr wird das Ergebnis in der Hohenfelshalle offiziell verkündet.

Weitere Wahlen in der Verwaltungsgemeinschaft

Im Oktober gibt es insgesamt drei Wahlen in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach. Hohenfels ist am 8. Oktober die erste. In Stockach stehen am 15. Oktober fünf Kandidaten zur Wahl und in Eigeltingen ist Amtsinhaber Alois Fritschi am 29. Oktober der einzige Kandidat.