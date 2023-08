Starke Nerven brauchten am Samstag kurz vor 21.30 Uhr die Polizisten, die in Liggersdorf im Einsatz waren. Zeugen hatten einen auffälligen Rollerfahrer gemeldet, welcher auf der Strecke von Sentenhart nach Liggersdorf mehrfach auf die Gegenspur geraten sei. Ein entgegenkommendes Auto habe deshalb eine Gefahrenbremsung machen müssen, wie die Polizei am Sonntag erklärt. Die Zeugen in dieser Situation beherzt eingegriffen: Erst überredeten sie den Rollerfahrer dazu, sein Fahrzeug abzustellen, und dann fuhren sie ihn an seine Wohnanschrift in Hohenfels. Dort erlebten Polizisten nach eigener Mitteilung dann aber gleich zwei merkwürdige Begegnungen.

Stockach Ein Parkplatz mit sehr guter Küche: Wie kurios das Internet über Stockach denkt Das könnte Sie auch interessieren

Der 53 Jahre alte Rollerfahrer, nun ohne Roller, habe sich gegenüber den Beamten sehr aggressiv verhalten und Widerstand geleistet. Er bedrohte, bespuckte und beleidigte die Polizisten, musste schließlich aber doch eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Dann kommt auch noch der Nachbar

„Dem Ganzen die Krone aufgesetzt wurde jedoch durch den 54-jährigen Nachbarn des Rollerfahrers“, wie die Polizei mitteilt. Denn der sei während der Kontrolle angefahren gekommen und war ebenfalls deutlich alkoholisiert. Vor den Augen der Polizei geriet er beim Durchfahren zwischen einem Auto und einem Hochbeet ins Straucheln und stürzte in die Blumen. Leichte Verletzungen inklusive. Beim Aufhelfen verhielt sich der ebenfalls deutlich alkoholisierte 54-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv und versuchte, sich mit seinem Nachbarn zu solidarisieren. Doch der Verlauf war ähnlich: Trotz Widerstand und Beleidigungen wurde eine Blutprobe entnommen. Allerdings wurde einer der Polizisten verletzt.

Radolfzell Messerstecherei im Stadtgarten! Polizei jagt bewaffneten Mann quer durch die Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei sucht Zeugen sowie mögliche Geschädigte, die durch den 53-jährigen Rollerfahrer zwischen Sentenhart und Liggersdorf gefährdet wurden. Hinweise ans Polizeirevier Stockach unter Telefon 07771 93910.