von Doris Eichkorn

Auch der Kiosk im Bad hat geöffnet: die Familie Maione musste zwar ihr „Ristorante Pizzeria Bären da Gigi“ in Liggersdorf schließen, den Kiosk im Naturbad behält sie aber und geht der Gemeinde Hohenfels dadurch nicht ganz verloren.

Stockach Der Hindelwanger Adler wird zum Ristorante Pizzeria Adler da Gigi: Die neuen Pächter erzählen von ihrem Konzept Das könnte Sie auch interessieren

Über den laufenden Badbetrieb freut sich auch Michael Rombach, der im Jahr 2004 nach Mahlspüren im Tal gezogen ist und sich schnell den Helfern und Unterstützern des Naturbads angeschlossen hat. Viele Fragen rund um Technik und die Funktionsweise des Bades kann der einstige Elektriker schnell beantworten. „Es ist so wunderschön, dass wir hier endlich wieder nach so vielen Monaten an diesem Tisch sitzen können und miteinander reden“, sagt er.

Dass in dem liebevoll gepflegten Naturbad mit Kinderbecken, Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich, einer Rutsche und einer Ruhezone mit Liegestühlen viel Arbeit steckt, lässt sich auf dem Gelände kaum erahnen.

Getränke und kleine Speisen

Zur Mittagszeit füllen sich die Stühle beim Kiosk, und dann kommt es schon einmal vor, dass auch Handwerker aus der Gemeinde vorbeischauen, erzählen Natale Maione und seine Schwester Daniela, welche die Gäste dann mit Getränken und kleinen Gerichten wie Burgern, Hot Dogs oder einem frischen Salat versorgt.

Beim Besuch des SÜDKURIER im Naturbad waren auch Jörg und Angelika Schrader aus Hindelwangen, die als Gäste am großen Steintisch saßen, bereit zum Gespräch. Jörg Schrader beschreibt das Bad als eine Oase: „Ich liebe diese Idylle hier, wenn in diesem Kleinod das Wasser plätschert und man einfach die Ruhe bei einem netten Gespräch genießen kann“.

Natale Maione und seine Schwester öffnen das Naturbad Hohenfels in Kalkofen bei gutem Wetter täglich in der Zeit von 10 bis 20 Uhr. Der Kiosk bleibt sogar bis 22 Uhr geöffnet, und wer dann noch immer nicht nach Hause möchte, kann auch noch bis 23 Uhr sitzen bleiben.