Hohenfels vor 2 Stunden

Damit in Hohenfels nicht die Lichter ausgehen: Gemeinderat holt Netze BW ins Boot

Die Gemeinde will zum neuen Jahr die Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung an ein privates Unternehmen abgeben. So soll auch der Bauhof entlastet werden – selbst wenn das tausende Euro kostet.