Auf viele Veranstaltungen im vergangenen Jahr konnte der Hohenfels Chor jüngst bei seiner Hauptversammlung zurückblicken. Wie im wurde diese gemeinsam mit dem Männerchor Owingen-Billafingen durchgeführt, die beiden Chöre bilden seit 2017 eine Chorgemeinschaft.

Wie der Chor mitteilt, berichtete die Vorsitzende Ruth Dettweiler unter anderem vom Sommerliedersingen in Billafingen und dem beliebten Kochen im Rahmen des Kinderferienprogramms in Hohenfels. Des Weiteren gab es im September einen Tag Stimmbildung, die auch weiterhin ein wichtiger Teil der Chorproben sei. Nach zwei Jahren Pause verkaufte der Hohenfels Chor zudem am ersten Adventssonntag wieder Kränze und Gestecke anlässlich des Adventsmarktes und hatte auch seinen ersten Auftritt mit der neuen Dirigentin Muriel Goldschmidt.

Bürgermeisterstellvertreter Ralf Sigmund bedankte sich im Namen der Gemeinde für die Vereinsarbeit in der Gemeinde und merkte an, dass neben Sport und Musik der Gesang eines der Dinge sei, die die Gesellschaft zusammen halte. Bei den Wahlen, die er außerdem durchführte, wurde Ruth Dettweiler in ihrem Amt bestätigt, ihre neue Stellvertreterin ist Katharina Ruffert, die das Amt der Schriftführerin an Franziska Kluge abgibt. Kassiererin ist weiterhin Gertrud Keller geführt und auch in den Ämtern der Kassenprüfer gab es mit Regina Kästle und Horst Hahn keine Veränderung. Weiterhin wurde Magdalena Gerwig als Notenwart, Heidi Dettweiler als Stimmführer Sopran, Getrud Keller als Stimmführer Alt und Rolf Gerwig als Stimmführer Bass wieder gewählt.

Für 20 Jahre aktives Mitglied im Hohenfels-Chor wurde Winfried Graf geehrt, der sechs Jahre lang außerdem Schriftführer war und die Auftritte moderierte. Für zehn Jahre Vereinstätigkeit in der Vorstandschaft wurde Ruth Dettweiler geehrt.