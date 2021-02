Die Prämie diene dem Erhalt und der nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes, der bereits über eine PEFC-Zertifizierung verfügt, so Zindeler. PEFC steht für Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes und ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung.

„Wir sind dankbar für diese Prämie, denn sie unterstützt unsere Bemühungen, die forstlichen Flächen zukunftsorientiert und schonend zu behandeln“, so Zindeler. „Unser Wald soll den Tieren und Pflanzen einen schönen Lebensraum bieten und unseren Bürgerinnen und Bürgern noch lange Freude bereiten.“