von Susanne Schön

Drei Mitglieder der Bürgerinitiative baten in der Gemeinderatssitzung darum, die Ortschaftsratssitzung sowie die Offenlegung des Bebauungsplans „Josenberg-Kratellen“ nicht in den Sommerferien zu machen. Dies hielt Bürgermeister Florian Zindeler sowieso für zeitlich eher unwahrscheinlich.

Hohenfels Untersuchung fällt positiv aus: Bodenerkundung zeigt am Josenberg keine Probleme für eine Bebauung, aber die BI lässt eigenes Gutachten erstellen

Zudem bedauerten sie, dass das vor Kurzem vorgestellte Baugrundgutachten nur auf die positiven Aspekte am Josenberg in Kalkofen einging. Sie selbst übergaben den Räten und dem Bürgermeister Fragen, die sie vom Planungsbüro in naher Zukunft beantwortet haben wollten.