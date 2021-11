Der Gemeinderat von Hohenfels hat der in seiner jüngsten Sitzung vorgelegten Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung für das Jahr 2022 einstimmig das Einvernehmen erteilt. So wird die Gebühr für Schmutzwasserentsorgung im kommenden Jahr 3,11 Euro pro Kubikmeter und die Gebühr für Niederschlagswasserentsorgung 0,54 Euro betragen.

Die Gebühren verbessern sich also und die Last für die Verbraucher sinkt ein wenig, nämlich um 12 Cent bei der Schmutzwasserentsorgung und um 18 Cent bei der Niederschlagswasserentsorgung. Bürgermeister Florian Zindeler erklärt: „Wir dürfen beim Abwasser im Prinzip keinen Gewinn machen, daher ist Kalkulation immer auf Kostendeckung ausgelegt. Sofern, wie in unserem Fall, ein kleiner Überschuss entsteht, muss dieser in den nächsten Kalkulationen eingepreist werden.“

Der Preis bei der Niederschlagswasserentsorgung sinke in diesem Jahr im Verhältnis stärker, da die Gemeinde nur eine einjährige Kalkulation durchführen und sich der Überschuss aus Vorjahren auf einen Schlag auflöst. Dieser Überschuss verursache die Summe von 0,54 Euro statt 0,69 Euro, erläuterte der Bürgermeister.