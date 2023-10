Ein wahres Wortspiel beschäftigte den Gemeinderat von Hohenfels: „Hochwasser ist ein Dauerbrenner“, sagte Bürgermeister Florian Zindeler. Er meinte damit zwar eigentlich das wiederkehrende Thema, doch in der Sitzung galt dies auch für die Debatte, die sehr lange und zeitweise hitzig war. Dabei ging es eigentlich nur um den Beschluss zu Anschaffung von vier Pegelmessgeräte von Noysee für verschiedene Standorte. Genau dies stieß jedoch auf Kritik und die Frage, ob das wirklich eine notwendige Maßnahme und Ausgabe ist.

Zindeler erklärte, das Hochwasserwarnsystem funktioniere nur mit den sieben Pegeln. Der Gemeinde sei bekannt, wie schnell Hochwasser entstehen könne und das System sei gut.

Zur Technik erläuterte Zindeler näher, dass die Pegelmessgeräte mit Solarpanelen ausgestattet werden sollen. Per Funk würden sie ins Flutinformations- und Warnsystem (Fliwas) eingebunden. Rechnerisch sei der Anschaffungsvorschlag der Verwaltung die günstigste Variante auf drei Jahre gesehen. Die Anschaffungskosten liegen bei rund 20.000 Euro inklusive Betriebskosten für drei Jahre

Andere Gemeinden haben die Sensoren schon

„Die gleichen Sensoren sind in Bodman-Ludwigshafen und in Eigeltingen im Einsatz“, so Zindeler. Das würde es in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach einfacher machen, wenn alle dieselben nutzen würden. Dann gebe es eine hohe Kompatibilität „Wir können mit gutem Gewissen sagen, dass es eine gute Lösung ist.“

Morten Adrian Wagner (Freie Unabhängige Wählervereinigung) erkundigte sich nach Fördermöglichkeiten, doch Zindeler erklärte, dass die Gemeinde die Kosten alleine tragen müsse. Zuschüsse gäbe es nur im Zusammenhang mit Bauwerken.

Sind die Geräte unnötig?

Elmar Freudemann (Freie Unabhängige Wählervereinigung) stellte den Sinn der Pegel in Frage, da die Gemeinde große Maßnahmen zur Verhinderung von Hochwasser umsetze, es dann also gar nicht mehr vorkommen sollte. Zindeler erklärte, in den Ortsteilen kämen unterschiedlich starke Regenereignisse vor. Mit den Pegelmessgeräten sei schnell zu sehen, wie sich die Wasserstände entwickeln. Er verwies zudem auf die Vorfälle in anderen Ländern, wo selbst die besten Bauwerke nichts geholfen hätten. Die Pegelmessgeräte seien also sinnvoll und würden gebraucht.

Zindeler betonte, der Gemeinderat habe den Hochwasseralarm- und Einsatzplan (HWAEP) beschlossen und die Pegel seien ein Bestandteil davon. Wieder zu bremsen, sei der falsche Weg.

Karlheinz Lehmann (Freie Unabhängige Wählervereinigung) kritisierte schließlich, warum die ganze Raumschaft nicht einheitlich dieselben Geräte zusammen bestelle, anstatt, dass jede Gemeinde selbst entscheide. Hohenfels sei Stockach und der Raumschaft jahrelang bei Maßnahmen voraus gewesen und habe auf die Raumschaft gewartet.

Der Beschluss fällt positiv aus

Von Ralf Sigmund (Bürgerliste Hohenfels) kam eine rein positive Stimme: „Ich bin der Meinung, wir müssen mitmachen. Wir haben den Plan beschlossen“, sagte er und ergänzte zu den Pegeln: „Es ist eigentlich eine beschlossene Sache.“

Bei der Abstimmung sprachen sich neun Räte für den Kauf der vorgeschlagenen Pegelmessgeräte sowie die Entsprechende Kooperation zur Nutzung und Weitergabe der Messdaten aus. Dem standen ein Nein und zwei Enthaltungen gegenüber.