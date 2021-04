Hohenfels vor 8 Minuten

Beratungen des Hohenfelser Gemeinderats zur Haushaltssatzung 2021

Der Gemeinderat Hohenfels beriet sich in seiner jüngsten Sitzung über die Haushaltssatzung für 2021. Wesentliche Investitionen sind dabei unter anderem der Austausch von Wasserleitungen in Kalkofen, der Glasfaserausbau in Kalkofen und dem Gewerbegebiet Egelsee, sowie die Abwasserbeseitigung am Anschluss Ratzenweiler.