Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann beim Fällen einer rund 20 Meter hohen Fichte von dieser vermutlich am Kopf getroffen. Dazu sei es gekommen, als die Fichte von einem anderen Baum in seine Richtung abprallte. Der 23-Jährige wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.