Auch der Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behördenbeteiligung hat der Gemeinderat zugestimmt. Hier gehören sowohl die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung, des Geruchsprognosegutachtens und der schalltechnischen Untersuchung zur jeweiligen Beteiligung. Der Leiter des Überlinger Planungsbüros, Helmut Hornstein, hatte vor der Beschlussfassung die Ergebnisse der jeweiligen Gutachten den Anwesenden vorgestellt.

Hohenfels Für den Bebauungsplan Guggenbühl wird ein Lärmgutachten erstellt

Es ging in der darauffolgenden Diskussion maßgeblich um die Frage, ob Betrieb und Wohnen im Konflikt miteinander stünden. In jedem Fall waren sich die Anwesenden einig, dass Lärmgrenzen nicht überschritten werden dürften. Es seien, so Hornstein, neun Bauflächen geplant, die 100 Meter Abstand vom bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb haben sollen, sowie eine kleine Anliegerstraße. Von geringen Lärm betroffen seien im Grunde nur zwei der Grundstücke minimalst. Hier sollten schutzbedürftige Räume, etwa Schlafzimmer, von der Landwirtschaft abgewandt entstehen. Helmut Hornstein schlug ferner die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes mit möglichst flexibler Bebauung vor.