Ein 69-jähriger sei mit seinem Citroen auf der K6176 von Liggersdorf in Richtung Herdwangen unterwegs gewesen, so die Mitteilung der Polizei. Auf der Kreuzung zur L 194 sei es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda gekommen.

Der 69-Jährige im Citroen und die 53-jährige Beifahrerin im Skoda hätten dabei Verletzungen erlitten. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Um beide Autos, an denen Totalschaden entstanden sei, hätten sich Abschleppdienste gekümmert. Den Schaden am Citroen schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro, den Schaden am Skoda auf rund 20.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme habe die Straßenmeisterei die Fahrbahn gereinigt.