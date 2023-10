Ein 17-Jähriger sei mit einem Motorrad auf der L 194 in Richtung Kalkofen unterwegs gewesen. Als der Biker ausgeschert sei, um einen vorausfahrende Lastwagen zu überholen, sei er mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammengeprallt. In der Folge sei der junge Mann ins Bankett geschleudert und habe sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber habe ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Golf-Fahrer sei unverletzt geblieben.

Am Motorrad seien rund 2000 Euro Schaden entstanden, am Auto etwa 8000 Euro. Die Unfallstelle sei zeitweise von der Polizei komplett gesperrt worden.