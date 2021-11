Die beiden großen Worte Harmonisierung und Flexibilisierung spielen im Bebauungsplanverfahren Kohler-Klaffenäcker im Hohenfelser Ortsteil Mindersdorf derzeit eine große Rolle. Denn es gilt jetzt, die drei Bebauungspläne Kohler, Kohler II und Klaffenäcker zu einem zusammenzufassen. So kam es in der jüngsten Sitzung des Hohenfelser Gemeinderates zu einer Gegenüberstellung der alten und neuen Pläne. Die einzelnen Aspekte hatte Helmut Hornstein vom Überlinger Planungsbüro Hornstein vorgestellt und kurz erläutert.

Hohenfels In Hohenfels wird neuer Wohnraum anvisiert Das könnte Sie auch interessieren

Eine Rolle spielten die Anregungen und Bedenken aus der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. Aus der Öffentlichkeit, zum Beispiel von Nachbarn, gingen laut Hornstein nicht viele Stellungnahmen ein. Diese seien lediglich redaktioneller Art gewesen. Deshalb müsse der Katalog nicht noch einmal der Öffentlichkeit vorgelegt werden. Lediglich in einem Fall habe eine Privatperson Einspruch gegen die Aufstellung des neuen Bebauungsplanes erhoben. Dieser stelle für ein eigenes Bauvorhaben einen Nachteil dar. So sei das Projekt aufgrund des geänderten Baufensters nicht mehr realisierbar. Dieser Antrag liege er Gemeinde gar nicht vor, erklärte Helmut Hornstein. Für das betroffene Grundstück sei ein großzügiges, durchgehendes Baufenster festgesetzt, zudem gebe es die Möglichkeit von Befreiungen.

Wunsch nach Baumpflanzungen

Das Landratsamt als Träger öffentlicher Belange forderte, in den Bebauungsplan einen Leitfaden zum Betrieb von in Wohngebieten errichteten Luftwärmepumpen hinzuzufügen. Zudem soll es zur Auflage werden, vor Abriss von Gebäuden Dachstühle, Dachvorsprünge, Verschalungen und ungenutzte Kellerräume von Fachleuten auf Quartiere von Fledermäusen und Vögeln untersuchen zu lassen. Zudem sollen Beleuchtungen an Gebäuden auf ein Mindestmaß begrenzt und mit für Insekten schonendem Licht ausgestattet werden. Je 300 Quadratmeter Grundstücksfläche soll mindestens ein Laubbaum gepflanzt werden.

Das forderte das Straßenbauamt Das Straßenbauamt bat darum, dass ein Mindestabstand von 5,50 Metern von der Straße zur Garageneinfahrt eingehalten werden sollte, sodass dieser dann auch als Stellplatz genutzt werden kann. Einige wenige, aber leicht lösbare Einwände hatte die Stadtverwaltung Stockach. Seitens des Regierungspräsidiums Freiburg und seitens der Netze BW habe es keinerlei Einwände gegeben.

Nach Abwägung aller eingegangenen Anregungen und Bedenken und der Einzelbeschlüsse stimmte der Hohenfelser Gemeinderat dem Abschluss der Verfahren und der Satzung Bebauungsplan Kohler-Klaffenäcker mit der Satzung zu örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplans einstimmig zu.