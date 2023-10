Hohenfels vor 2 Stunden

Arbeitsunfall auf Baustelle: Holzwand stürzt auf 59-jährigen Mann

Auf einer Baustelle in der Pfullendorfer Straße in Selgetsweiler ist am Donnerstag laut einer Mitteilung der Polizei ein Arbeitsunfall geschehen, bei dem ein Mann verletzt worden ist.